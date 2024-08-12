《神州基金》董事長趙學軍被查並辭任，嘉實基金：因個人問題受查

《經濟通通訊社１２日專訊》中國最大的共同基金公司之一嘉實基金９日突然發布臨時公告

稱，原董事長趙學軍因個人問題正配合有關部門調查。

公告稱，趙學軍配合調查事項與本公司基金業務無關。目前，趙學軍已辭去公司董事長職務

。公司董事會已做出妥善安排，由聯席董事長安國勇代行公司董事長職責，公司高管與投研團隊

穩定，經營一切正常。

現年５７歲的趙學軍自２０００年１０月出嘉實基金總經理至今，一直任職嘉實基金，

２０１８年３月，趙學軍出任嘉實基金的董事長，為中國公募基金歷史上任職最久的高管，在嘉

實基金任職長達２４年。

今年３月底，趙學軍在美國康奈爾大學參加一個為期２個月的短期項目。４月下旬，審計署

進駐嘉實基金和易方達基金，要求高管全部到崗，而趙學軍並未立即回國，當時就有趙學軍「跑

路」的傳言，隨後傳言愈傳愈烈，直到６月趙學軍終於回到北京現身辦公室。

趙學軍的微信朋友圈設置一個月可見，最近一條分享內容是７月２３日轉發的視頻，內容涉

及一部德國電影《浪潮》，講述了高中教師通過課堂實驗的形式帶領學生體驗法西斯獨裁制度的

故事。

嘉實基金成立於１９９９年３月，是中國最早成立的十家基金管理公司之一。除了公募基金

業務，還有機構投資、養老金業務、海外投資、財富管理等在內的「全牌照」業務，累計為超

１﹒６７億投資者及超１１０００家各類機構客戶提供理財服務。官網顯示，嘉實基金管理各類

資產規模超過１﹒５７萬億元人民幣，位居行業前列，子公司眾多，也不乏引發市場爭議的創新

產品。（ｌｃ）

