《神州頭條》財經報章頭版摘要：中央首次系統部署加快綠色轉型

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



鼓勵各類資本提升綠色低碳領域投資比例

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中共中央、國務院近日發布《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》。這是中央層面首次

對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。意見提出，完善綠色稅制，全面推行水資源費

改稅，完善環境保護稅徵收體系，研究支持碳減排相關稅收政策。



數據資產入表：距離「點數成金」還有多遠

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近日，浙江連信數字有限公司全資子公司浙江連信科技有限公司順利完成對心理應用大模型－－

「洞見人和大模型」數據資產組合的價值化認定。經專業評估，該數據資產價值３﹒６５億元人

民幣。



公募ＲＥＩＴｓ發行提速釋放積極訊號

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８月以來，又有兩單公募ＲＥＩＴｓ－中金聯東科技創新產業園ＲＥＩＴ、華夏大悅城購物中心

ＲＥＩＴ獲得證監會准予註冊批覆，這傳遞出公募ＲＥＩＴｓ發行提速以及市場回暖的積極訊號

。





《上海證券報》



首次系統部署加快經濟社會發展全面綠色轉型

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中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。中共中央、國務院日前發布的《

關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出，到２０３０年，重點領域綠色轉型取得積極

進展，綠色生產方式和生活方式基本形成，減污降碳協同能力顯著增強，主要資源利用效率進一

步提升。



穩妥推進防範化解三大重點領域風險

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當前，中國正穩妥推進防範化解三大重點領域風險。黨的二十屆三中全會指出，「落實好防範化

解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措」。



各地保障房建設取得積極進展

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當前，為加大保障性住房建設和供給，各地正加緊籌建配售型和配租型保障性住房。深圳、廣州

、西安、杭州等城市已開工建設一批配售型保障性住房項目。福州、鄭州已啟動當地首批配售型

保障性住房的申購配售工作。





《證券時報》



首次系統部署加快經濟社會發展全面綠色轉型

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中共中央、國務院１１日發布《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，這是中央層面首

次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。發改委負責人表示，《意見》提出了兩個階

段目標，圍繞五大領域、三大環節，部署加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、

生產方式、生活方式。



下好先手棋打好關鍵仗，東北全面振興「新」潮澎湃

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今年上半年，吉林製造業投資同比增長２１﹒６％，產業結構優化升級加速；遼寧規模以上高技

術製造業增加值同比增長１５﹒５％，在發展新質生產力上奮勇爭先；黑龍江進出口總額歷史同

期首次超過１５００億元人民幣，向北開放新高地加快構建；全面振興改革成效逐步顯現，東北

地區正以「新」潮澎湃的亮麗姿態，向著高質量發展邁出堅實步伐。



光伏行業應加強政策引導創新保護

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今年以來，光伏行業的調整力度遠超行業人士最初預期，部分環節價格已低於其現金成本，開工

率也基本調到了較低水平。有一線企業預測，當前光伏產品價格已處於底部位置，隨著下半年需

求旺季到來，希望能對產業鏈價格構成一定支撐。（ｌｃ）

