《神州經脈》債市調控加碼，Ａ股成交四年低，官方數據顯示外資撤

《神州經脈》Ａ股今年開局至今表現令人失望，滬綜指兩度跌穿二千九，股民吐槽外圍升Ａ

股跌，外圍跌Ａ股還是在跌，新任中證監主席上場「暴打」空軍，暫停轉融券業務、打擊量化策

略，而且還不再披露滬深股通流入流出數據，這套組合拳下來的確壓縮了沽空Ａ股的空間，然而

Ａ股指數不見漲，成交卻顯著下跌了。滬深兩市今日（１２日）成交僅４９５９億元（人民幣．

下同），不足５０００億的水平，創下自２０２０年５月２５日（４９０６億元）以來逾四年新

低。

今日地產股急跌，服務消費板塊回吐，半導體、互聯網概念偏軟，僅環保、醫藥股有所炒作

，滬深股市全日窄幅波動，滬綜指下跌０﹒１４％，報２８５８﹒２１點，深成指軟０﹒２４％

，創業板指跌０﹒２％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８０８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌６２點子，兩連跌，創８月７日以來近一周新低，全日在７﹒１７０６至７﹒１８２７之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１４５８，較上個交易日跌９點子，與市場預測偏離擴

至近３２０點，上個交易日報７﹒１４４９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。中共中央、國務院印發《

關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，提出完善綠色稅制，全面推行水資源費改稅，完

善環境保護稅徵收體系，研究支持碳減排相關稅收政策；圍繞加快產業結構綠色低碳轉型、穩妥

推進能源綠色低碳轉型、推進交通運輸綠色轉型等５大領域，以及實施全面節約戰略、推動消費

模式綠色轉型等３大環節，部署加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式

、生活方式，目標到２０３０年，節能環保產業規模達到１５萬億元左右。



２﹒ 國家外匯管理局９日公布２０２４年上半年國際收支狀況，外界關注第二季「直接投資負

債」減少１０５０億元人民幣或１４８億美元，而上半年「直接投資負債」減少３１６億元人民

幣或４６億美元，顯示外國投資者從中國直接投資項目淨撤資，而且單季淨流出金額為有紀錄以

來最高。「直接投資負債」指境外居民持有中國居民企業的直接投資債權。跨國企業在中國營運

的分行及附屬公司，是直接投資負債的典型例子。換言之，負債減少反映外國資金從「直接投資

項目」流走。



３﹒ 人民銀行發布《２０２４年第二季度中國貨幣政策執行報告》提出進一步健全市場化的利

率調控機制，稱將進一步增強政策利率的權威性，研究適度收窄利率走廊寬度，同時持續改革完

善貸款市場報價利率（ＬＰＲ），著重提高ＬＰＲ報價質量，暢通利率傳導渠道；將密切關注主

要發達經濟體貨幣政策動向，實施好穩健的貨幣政策；調堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨

幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並

自我強化，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。



４﹒ 人民銀行最新貨幣政策報告提出對金融機構持有債券資產的風險敞口開展壓力測試，防範

利率風險；加強市場預期引導，關注經濟回升過程中，長期債券收益率的變化等。《路透》認為

，這顯示監管層對債市防風險的具體操作層面已從此前的零零碎碎敲打漸成系統性調控。據報今

日再現大行集中拋盤，國債市場大幅下挫，１０年期國債活躍券殖利率午後上行逾４個基點，同

期限期貨收盤創一個月低位。



５﹒ 中國監管部門持續加碼調控債市，興業銀行成員機構興業研究公眾號今日發布的策略報告

中提到，「市場傳言江蘇省聯社通知江蘇農商行禁止國債交易，部分券商自營、資管也受到指導

」。內媒《２１世紀經濟報道》引述蘇農銀行投資者關係部門相關人士回應稱「沒有接到消息」

，暫時未得到相關指令；江陰銀行相關人士則表示要再與同業部門確認。《彭博》則引述知情人

士指出，多家證券公司自上周債市調控加碼後，已減少國債交易，其中一家甚至暫停了部分期限

的交易；多數券商自發採取相關限制措施，但也有至少一家機構是在監管指導下減少交易。



６﹒ 內房企業骨牌式債務爆雷，粵系房企為重災區，中國恒大、碧桂園、合景泰富、雅居樂

等龍頭房企相繼出現海外債務違約，新房建設交付存在爛尾風險。廣東省住建廳、廣東省高級人

民法院、國家金融監督管理總局廣東監管局和深圳監管局日前聯合召開全省保交房及城市房地產

融資協調機制工作調度會，強調要督促房企通過資多種方式籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平

擺爛」。



７﹒ 負面消息困擾不停、首富地位遭挑戰的農夫山泉創始人兼董事長鍾睒睒，近日接受中央電

視台財經頻道《對話》欄目專訪時，被問到公司會否由美國籍的兒子鍾墅子接班，鍾睒睒對此沒

有給出明確答案，僅稱農夫山泉未在開曼群島註冊，股權結構非常簡單，他會認真考慮所有權問

題，強調農夫山泉永遠屬於中國。



８﹒ 中指研究院發文稱，整體來看，二手房市場或延續「以價換量」態勢；同時，二手房對新

房市場形成分流，新房市場短期內仍面臨較大下行壓力，樓市見底仍需時間。近期二手房數據顯

示，１－７月，重點１５城二手房住宅成交５９萬套，同比下降２﹒８％，７月成交９﹒９萬套

，環比增長２﹒９％，同比增長４２﹒５％。價格方面，７月百城二手住宅均價環比下跌

０﹒７４％，已連續２７個月環比下跌，同比下跌６﹒５８％。（ｓｌ）

