《鍾之日記》成交急降如冰封，一波還有一波悶

《鍾之日記》８月１２日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



恒指今日窄幅上落，升跌都在幾十點內，全日波幅度約１６０點。市場關注本周三（１４日

）美國公布的消費物價指數（ＣＰＩ）以及聯儲局官員講話。大市缺乏方向，交投減少，恒指收

報１７１１１，升２１點或升０﹒１％。國企指數報６０２９，升１１點或升０﹒２％。恒生科

技指數報３４２９，跌６點或跌０﹒２％。重磅股騰訊（００７００）將於本周三收市後公布中

期業績，股價收升１﹒４％，報３７５元。另一重磅股美團（０３６９０）全日捱沽，收跌

２﹒１％，報１０４元。

主板成交額進一步萎縮至逾７０３億元，為８月份至今最低。預料大市缺乏大方向下，恒指

維持在１７０００點附近反覆上落。

另外，農夫山泉（０９６３３）創始人兼董事長鍾睒睒，近日接受中央電視台財經頻道《對

話》欄目專訪時，被問到公司會否由美國籍的兒子鍾墅子接班，鍾睒睒對此沒有給出明確答案，

僅表示農夫山泉永遠屬於中國。農夫山泉現升１﹒６％，報２９﹒４元。



＊滬深成交不足５０００億人幣＊



Ａ股今年開局至今表現令人失望，滬綜指兩度跌穿二千九，股民吐槽外圍升Ａ股跌，外圍跌

Ａ股還是在跌，新任中證監主席上場「暴打」空軍，暫停轉融券業務、打擊量化策略，而且還不

再披露滬深股通流入流出數據，這套組合拳下來的確壓縮了沽空Ａ股的空間，然而Ａ股指數不見

漲，成交卻顯著下跌了。滬深兩市今日成交僅４９５９億元（人民幣．下同），不足５０００億

的水平，創下自２０２０年５月２５日（４９０６億元）以來的新低。

今日地產股急跌，服務消費板塊回吐，半導體、互聯網概念偏軟，僅環保、醫藥股有所炒作

，滬深股市全日窄幅波動，滬綜指下跌０﹒１４％，報２８５８﹒２１點，深成指軟０﹒２４％

，創業板指跌０﹒２％。



＊換錢黨入刑，金銀二獸不振＊



為了打擊換錢黨，上周五（９日）澳門立法會開會討論打擊《非法賭博犯罪法》，建議將換錢

黨在娛樂場範圍的兌錢行為刑事化，最高判刑５年；而若在娛樂場外不涉及供博彩的換錢業務行

為，則以金融法律處以行政罰款；即使在娛樂場範圍外，只要經搜證涉及博彩兌換，亦列為刑事

罪。

報道又指，法案建議酒店和商場範圍均屬娛樂場附屬相鄰設施，視為娛樂場範圍，在有關範

圍內換錢會被推定為博彩用途的兌換，可判１個月至５年，其中法案只有寫最高５年。他引述政

府解釋按現行刑法最低１個月，因此毋須寫入法律。對於向換錢黨換錢人士的行為則不受處罰。

換錢黨是指在澳門為內地賭客兌換大額港幣現金的團夥，通常與地下錢莊勾結，協助他人規

避中國對外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，形成走資漏洞。瑞銀表示，

基於提取現金的不便性增加，預期新規一旦立法則對優質中場需求產生輕微影響，但料會被澳門

提供合法提取現金渠道的措施所紓緩。

受監管新規影響，金銀二獸股價急挫，銀娛（０００２７）跌４﹒４％，金沙

（０１９２８）跌２﹒９％；其他濠賭股方面，美高梅（０２２８２）瀉４﹒２％，永利澳門

（０１１２８）跌２﹒４％，澳博（００８８０）跌２％，新濠（００２００）跌１﹒６％。



＊中央催加快轉型，東江環保飆兩成＊



中共中央、國務院昨日印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，是中央層面首

次對加快綠色轉型進行系統部署。

《意見》全文逾７０００字，提出為傳統行業領域綠色低碳轉型提供合理必要的金融支持；

完善綠色稅制，全面推行水資源費改稅；完善環境保護稅徵收體系，研究支持碳減排相關稅收政

策等。意見還明確一系列目標：到２０３０年，節能環保產業規模達到１５萬億元人民幣左右；

非化石能源消費比重提高到２５％左右；營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比２０２０年

下降９﹒５％左右；大宗固體廢棄物年利用量達到４５億噸左右等。

同時，意見還首次對「綠色消費」進行系統部署。除國家今年重點推動的「以舊換新」以引

導消費者購買綠色產品外，還將優化政府採購政策，拓展綠色產品採購範圍和規模；鼓勵有條件

的企業建立綠色供應鏈；開展新能源汽車和綠色智能家電、節水器具、節能灶具、綠色建材下鄉

活動等。

今日環保類股紛紛發力，東江環保（００８９５）飆逾２１％，齊合環保（００９７６）升

３﹒６％，中國光大綠色環保（０１２５７）漲３％，光大環境（００２５７）升２﹒２％，首

創環境（０３９８９）全日升１﹒２％，粵豐環保（０１３８１）升近１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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