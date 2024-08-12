《Ａ股焦點》寧夏建材跌停天山股份軟１％，母企中建材停資產重組

《經濟通通訊社１２日專訊》中國建材（０３３２３）終止水泥資產重組計劃，強調對該集

團現有生產經營活動和戰略發展不會造成重大不利影響。涉及的兩家子公司均在Ａ股上市，寧夏

建材（滬：６００４４９）現價跌停，報９﹒７４元人民幣，天山股份（深：０００８７７）價

跌１﹒３％，報５﹒２７元人民幣，而中建材在港股跌０﹒８％，報２﹒４８港元。

根據中國建材此前公布的重組方案，寧夏建材將其１２家附屬公司的５１％股權轉讓至其全

資子公司寧夏賽馬，然後讓天山股份收購寧夏賽馬不少於５１％股權，對價將由天山水泥以現金

向寧夏賽馬增資的方式支付。

重組方案還提到，為了解決水泥業務的同業競爭問題，寧夏建材計劃以發行Ａ股股票的方式

換股吸收合併同系公司中建信息。中建信息為新三板掛牌公司，專注企業級ＩＣＴ（信息和通信

）市場，主要收入來源來自生態服務和數智化服務。合併宣告終止，中建信息今日在新三板股價

跌５﹒２％。

中建材指，考慮到擬議交易歷時較長，宏觀環境和行業環境發生一定的波動和變化而決定終

止，故未能在承諾期限內履行避免同業競爭承諾。該集團認為基礎建材板塊業務整合方案應在有

利於上市公司發展和公眾股東利益穩妥推進，故擬將對寧夏建材的承諾及對天山材料的承諾延期

，自寧夏建材及天山材料於各自股東通過後延期２年內履行承諾。（ｅｙ）

