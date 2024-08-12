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AH股新聞

12/08/2024 08:48

【內房困局】內地法拍房掛牌量上半年激增至２０萬套，市場趨冷

　　《經濟通通訊社１２日專訊》自２０２１年下半年國內樓市進入下行期以來，法拍房的供應
規模連創新高。市場機構克而瑞相關報告顯示，今年上半年，全國住宅類法拍房的掛牌規模達到
２０﹒２萬套，同比增加１２％。
　　其中，住宅類法拍房在二線城市增幅最突出。鄭州上半年法拍住宅套數高達５１３８套，同
比增長４３％。廈門、蘇州等城市的住宅類法拍房掛牌量同比也都超過了４０％。
　　克而瑞報告亦稱，目前樓市仍處於下行階段，加之經濟承壓，前些年高槓桿買房群體面臨較
大的還款壓力，貸款違約的風險或將增加。這也意味著住宅類法拍房的供應規模還將繼續上升。
　
＊法拍房市場也在趨冷＊
　
　　儘管法拍房的價格通常要比普通二手房更低，但其實法拍房市場也在趨冷。
　　中指研究院報告顯示，今年上半年，住宅類法拍房累計成交５﹒３萬套，成交總量同比增加
８﹒３％；成交總金額７６５﹒３億元人民幣，佔各類型法拍成交金額４９﹒８％，成交金額同
比小幅增加０﹒５％。
　　在供應量大幅增加的情況下，成交量卻與去年大體相當，說明法拍房市場也在趨冷。中指院
報告顯示，上半年住宅類法拍房成交率為１８﹒４％，較去年同期的的２７﹒２％下降了８﹒８
個百分點；今年上半年住宅類法拍房成交均價９０８４元人民幣每平方米，同比下降６﹒７％。
（ｌｃ）

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