【內房困局】內地法拍房掛牌量上半年激增至２０萬套，市場趨冷

《經濟通通訊社１２日專訊》自２０２１年下半年國內樓市進入下行期以來，法拍房的供應

規模連創新高。市場機構克而瑞相關報告顯示，今年上半年，全國住宅類法拍房的掛牌規模達到

２０﹒２萬套，同比增加１２％。

其中，住宅類法拍房在二線城市增幅最突出。鄭州上半年法拍住宅套數高達５１３８套，同

比增長４３％。廈門、蘇州等城市的住宅類法拍房掛牌量同比也都超過了４０％。

克而瑞報告亦稱，目前樓市仍處於下行階段，加之經濟承壓，前些年高槓桿買房群體面臨較

大的還款壓力，貸款違約的風險或將增加。這也意味著住宅類法拍房的供應規模還將繼續上升。



＊法拍房市場也在趨冷＊



儘管法拍房的價格通常要比普通二手房更低，但其實法拍房市場也在趨冷。

中指研究院報告顯示，今年上半年，住宅類法拍房累計成交５﹒３萬套，成交總量同比增加

８﹒３％；成交總金額７６５﹒３億元人民幣，佔各類型法拍成交金額４９﹒８％，成交金額同

比小幅增加０﹒５％。

在供應量大幅增加的情況下，成交量卻與去年大體相當，說明法拍房市場也在趨冷。中指院

報告顯示，上半年住宅類法拍房成交率為１８﹒４％，較去年同期的的２７﹒２％下降了８﹒８

個百分點；今年上半年住宅類法拍房成交均價９０８４元人民幣每平方米，同比下降６﹒７％。

（ｌｃ）

