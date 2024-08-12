【提振內房】廣東督促房企籌措資金自救，杜絕「躺平擺爛」

《經濟通通訊社１２日專訊》廣東省住建廳、廣東省高級人民法院、國家金融監督管理總局

廣東監管局、深圳監管局８月８日聯合召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會，

會議強調要督促房企通過資多種方式籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」。

會議指出，截至７月底，廣東省已獲得銀行授信項目４２１個、授信額度１７５５億元（人

民幣．下同），已獲得銀行發放貸款項目３００個、融資金額８５６億元，民營和混合所有制房

企開發項目的授信額度佔總量的８１％，獲得銀行發放貸款金額佔總量的８８﹒３％。廣東省城

市房地產融資協調機制運行有序，取得良好開局。

接下來，會議指出，建立以城市為單元、以項目為載體的城市房地產融資協調機制是改變房

地產開發融資方式，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求的重要舉措，要堅決貫徹落實好

，確保取得更大成效。

會議要求，要堅決打好打贏保交房攻堅戰，推動城市房地產融資協調機制取得更大成效。具

體包括：推動更多保交房項目納入白名單，落實好保交房「１＋Ｎ＋Ｘ」工作方案，督促房企通

過資產處置變現等多種方式籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」。（ｒｙ）

