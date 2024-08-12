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AH股新聞

12/08/2024 09:13

【提振內房】官媒：消化存量商品房，有速度才有改革效果

　　《經濟通通訊社１２日專訊》住建部主管的《中國房地產報》發表社評稱，消化存量商品房
，有速度才有改革效果。建議各地加強政銀企對接，積極爭取央行３０００億元（人民幣．下同
）保障性住房再貸款政策。
　　文章提到，８月７日，深圳市安居集團宣布擬開展收購商品房用作保障性住房工作，向深圳
市域徵集商品房項目。根據監測，全國已有十餘個城市發布了徵集商品房用作保障性住房的公告
，並明確了房源徵集範圍、條件和價格。
　
＊三管齊下推動去庫存＊
　
　　目前，全國在消化存量房產方面主要有三個思路：一是通過限購政策的完全退出、房貸利率
的進一步下降等政策，推動去庫存；二是推動住房「以舊換新」，通過幫助業主賣掉手中的二手
房，以實現新房置換；三是地方政府直接下場收購一批存量房，用作公租房、安置房等保障性住
房。
　　其中，收購存量商品房用作保障性住房，需要解決的主要問題還是資金。中國房地產報建議
，各地急需細致摸排住房保障需求和存量商品房情況，優選一兩家保障性住房收購主體，加強政
銀企對接，積極爭取央行３０００億元保障性住房再貸款政策。
　　金融部門和地方政府的雙向落實決定了政策成效。一方面，地方有了足夠的資金，才能有效
收購商品住房用作保障性住房。房企出售商品房後，回籠的資金可投用於在建項目續建，履行保
交房責任。另一方面，房企回籠資金能力增強後，更有利於讓更多項目滿足白名單條件，形成良
性循環。（ｒｙ）

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