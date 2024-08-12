  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2024 09:39

【內房困局】中指院：二手分流客源，新房市場短期仍承壓

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中指研究院發文稱，整體來看，二手房市場或延續「以價換量
」態勢；同時，二手房對新房市場形成分流，新房市場短期內仍面臨較大下行壓力，樓市見底仍
需時間。
　　近期二手房數據顯示，１－７月，重點１５城二手房住宅成交５９萬套，同比下降２﹒８％
，７月成交９﹒９萬套，環比增長２﹒９％，同比增長４２﹒５％。價格方面，７月百城二手住
宅均價環比下跌０﹒７４％，已連續２７個月環比下跌，同比下跌６﹒５８％。
　　從重點城市成交來看，１－７月，二手房市場表現普遍優於新房：上海、深圳、杭州、青島
二手房同比均增長，新房同比下降；北京、南京、成都、佛山二手房累計降幅在一成左右，新房
銷售累計降幅均超三成。
　　中指院認為，當前二手房與新房市場之間置換傳導效應減弱，替代效應增強，分流了部分購
房需求。究其原因，一是新房供給結構影響，經過多年發展，不少核心城市新房供給逐步郊區化
，而二手房成交更集中在核心區板塊；二是居民置業對新房交付仍有一定擔憂，首選更傾向現房
。三是在經濟運行壓力加大的背景下，部分業主降價出售住房以回籠資金，短期內不再進入新房
市場進行改善。（ｒｙ）

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金