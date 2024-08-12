  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2024 15:03

【聚焦人幣】外匯局第二季「直接投資項目」錄負值，顯示外資撤走

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家外匯管理局９日公布２０２４年上半年國際收支狀況，外
界關注「直接投資負債」錄得負值，顯示外國投資者從中國直接投資項目淨撤資，而且淨流出金
額為有紀錄以來最高。
　　外匯局公布，第二季「直接投資負債」減少１０５０億元人民幣或１４８億美元，而上半年
「直接投資負債」減少３１６億元人民幣或４６億美元。「直接投資負債」指境外居民持有中國
居民企業的直接投資債權。跨國企業在中國營運的分行及附屬公司，是直接投資負債的典型例子
。換言之，負債減少反映外國資金從「直接投資項目」流走。
　
＊去年第三季首錄單季負數＊
　
　　據《彭博》整合１９９０年以來的同類數據，中國過去３３年都能保持外國直接投資增加，
而且在２０２１年創下３４４０億美元的紀錄，惟近兩年表現大幅下滑。去年第三季，中國亦曾
錄得「直接投資負債」單季減少８４７億元人民幣或１１８億美元，是有紀錄以來首次錄得負值
，但第四季反彈後，全年增加２２６９億元人民幣。
　　今年上半年「直接投資負債」已出現減少，若下半年情況未改善，中國或結束連續長年淨吸
引直接投資的格局。（ｃｔ）

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金