《Ａ股行情》滬指低開０﹒１２％，人行報告強調保通脹及債市風險

《經濟通通訊社１２日專訊》人行發布了《２０２４年第二季度中國貨幣政策執行報告》。

報告指出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，強調要把維護價格穩定、推動價格溫和回升

作為把握貨幣政策的重要考量，加強政策協調配合，保持物價在合理水平。報告又強調債券利率

風險，稱要加強市場預期引導。人行還在報告中提到，正在研究適度收窄利率走廊寬度。

滬深股市今早窄幅低開，滬綜指低開０﹒１２％，報２８５９﹒８９點，深成指低開

０﹒０８％，創業板指高開０﹒０５％，環保股造好，半導、白酒、券商等板塊走低。

人行在報告中提出，要加強市場預期引導，關注經濟回升過程中，長期債券收益率的變化。

人行還在報告中警告債券型理財產品的風險，稱今年以來部分資管產品尤其是債券型理財產品的

年化殖利率明顯高於底層資產，主要是通過加槓桿實現的，實際上存在較大的利率風險，未來市

場利率回升時，相關資管產品淨值回撤也會很大。

與此同時，監管部門正在打擊炒作國債行為。據《彭博》報道，監管機構要求中國國有大行

在二級市場持續賣出國債的同時，還要記錄交易對手方的詳細信息，明顯是對中小型金融銀行的

精準接盤國債操作施壓。

人民銀行進行７４５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放７３８﹒３億元。

另外，廣東省住建廳、廣東省高級人民法院、國家金融監督管理總局廣東監管局、深圳監管

局日前聯合召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會，會議強調要督促房企通過資

多種方式籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」。（ｅｙ）

