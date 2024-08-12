《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０３％，地產股回吐勢頭兇猛

《經濟通通訊社１２日專訊》地產股回吐，拖累滬深股市窄幅下跌至半日收市，滬綜指收跌
０﹒０３％，報２８６１﹒２９點，深成指下跌０﹒１２％，創業板指軟０﹒１％。值得留意的
是兩市成交極悶，半日成交只有３１９０億元人民幣，較上日（９日）同時段成交下跌
１２﹒７％。
人行發布了《２０２４年第二季度中國貨幣政策執行報告》。報告指出，穩健的貨幣政策要
靈活適度、精準有效，強調要把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量
，加強政策協調配合，保持物價在合理水平。報告又強調債券利率風險，稱要加強市場預期引導
。人行還在報告中提到，正在研究適度收窄利率走廊寬度。
＊萬科Ａ跌３﹒５％，廣東省強調杜絕房企躺平＊
內房企業骨牌式債務爆雷，粵系房企為重災區，多家龍頭房企新房建設交付存在爛尾風險。
廣東省召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會，強調要督促房企通過資多種方式
籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」。來自廣東的滬深地產股集體挫，沙河股份
（深：００００１４）瀉５﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）跌４﹒９％，中洲控股
（深：００００４２）跌４﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）跌３﹒５％，華僑城Ａ
（深：００００６９）走低３﹒４％，格力地產（滬：６００１８５）跌３﹒２％，保利發展
（滬：６０００４８）跌３％。
內媒《證券日報》引述農業農村部原副部長于康震指，中國奶業正在面臨自２００８年以來
最大的挑戰，包括乳品消費市場疲軟、原料奶供應過剩等情況。牧場主對報道指，最近原奶的收
奶價格維持在每公斤３元人民幣上下，這個價格連成本都回不來，而且收奶規格愈來愈苛刻、收
奶量愈來愈少。龍頭伊利股份（滬：６００８８７）仍升０﹒６％，報２４﹒３３元人民幣。
（ｅｙ）
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