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AH股新聞

12/08/2024 15:11

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒１％，兩市成交不足５千億創四年半低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ股今年開局至今表現令人失望，滬綜指兩度跌穿二千九，股
民吐槽外圍升Ａ股跌，外圍跌Ａ股還是在跌，新任中證監主席上場「暴打」空軍，暫停轉融券業
務、打擊量化策略，而且還不再披露滬深股通流入流出數據，這套組合拳下來的確壓縮了沽空Ａ
股的空間，然而Ａ股指數不見漲，成交卻顯著下跌了。滬深兩市今日成交僅４９５９億元（人民
幣．下同），不足５０００億的水平，創下自２０２０年５月２５日（４９０６億元）以來的新
低。
　　今日地產股急跌，服務消費板塊回吐，半導體、互聯網概念偏軟，僅環保、醫藥股有所炒作
，滬深股市全日窄幅波動，滬綜指下跌０﹒１４％，報２８５８﹒２１點，深成指軟０﹒２４％
，創業板指跌０﹒２％。
　
＊地產股失速瀉，環保股最熱閙＊
　
　　內房企業骨牌式債務爆雷，粵系房企為重災區，多家龍頭房企新房建設交付存在爛尾風險。
廣東省召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會，強調要督促房企通過資多種方式
籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」。來自廣東的滬深地產股集體挫，午後愈踩愈深，沙
河股份（深：００００１４）瀉５﹒１％，中洲控股（深：００００４２）跌４﹒９％，金地集
團（滬：６００３８３）跌４﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）跌４﹒２％，華僑城Ａ
（深：００００６９）走低３﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌３﹒４％。
　　《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》印發，國策支持，環保股當炒，永清環保
（深：３００１８７）、清研環境（深：３０１２８８）飆２０％漲停，中蘭環保
（深：３００８５４）升１３﹒６％，東江環保（深：００２６７２）、啟迪環境
（深：０００８２６）、雪迪龍（深：００２６５８）、盛劍科技（滬：６０３３２４）集體升
一成漲停。
　
＊中國建材停同系重組，寧夏建材吃跌停＊
　
　　中國建材終止水泥資產重組計劃，強調對該集團現有生產經營活動和戰略發展不會造成重大
不利影響。涉及的兩家子公司均在Ａ股上市，寧夏建材（滬：６００４４９）現價跌停，報
９﹒７４元，天山股份（深：０００８７７）價跌２﹒１％，報５﹒２３元。
　　華誼兄弟（深：３０００２７）宣布將短劇業務發展落戶余杭良渚，並正式創建短劇廠牌「
華誼兄弟火劇」，目前已有部分作品完成製作即將上線。華誼兄弟全日跌１﹒１５％，報
１﹒７２元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３２５﹒８６　－０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８５８﹒２０　－０﹒１４　　　　２１７６﹒２７　　
　　上證Ａ股指數　　２９９５﹒６７　－０﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８３７３﹒４７　－０﹒２４　　　　２７８２﹒５５　　
　　深圳創業板指數　１５９２﹒３９　－０﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３１﹒９５　　－０﹒４０　　　　　０﹒６３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１０３﹒７９　－０﹒３７　　　　　０﹒３９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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