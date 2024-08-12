《海納智見－荀玉根》海外股市震動下外資回來了嗎？

《海納智見》７月中旬以來海外市場陸續陷入調整，近期波動進一步加大，８月５日亞太市

場股指出現劇烈波動並擾動了全球市場，其中日經２２５單日跌幅達１２﹒４％，創下史上最大

單日跌幅。當前投資者較為關注近期海外劇烈震盪的原因，以及近期外資是否回流Ａ股，本文將

對以上問題進一步展開分析。



近期海外股市出現劇烈波動，海外投資者情緒明顯走弱。回顧年初以來主要海外市場走勢，

年初至７月中旬間海外整體漲幅明顯，其中日股、美股表現較為突出，２４╱１╱１－７╱１５

期間日經２２５實現漲幅２３﹒１％、納斯達克指數漲幅２２﹒６％、標普為１７﹒７％。進一

步拆分行業分析，今年美股上漲主要由科技股貢獻，日股中順周期行業及科技板塊表現亮眼。７

月中旬以來多數海外股市自高點陷入調整，尤其日股、美股跌幅居前，２４╱７╱１５－８╱８

期間美國納斯達克指數漲跌幅達－１２﹒７％，日經２２５為－１２﹒０％，標普為－７﹒４％

。值得關注的是，本周海外股市波動明顯加大，８月５日當天全球資本市場劇烈動盪，日經

２２５指數盤中２次熔斷。從行業表現來看，隨著指數陷入調整，美股多數行業下跌，其中科技

股跌幅居前，日股各行業普跌。隨著近期海外股市波動加大，投資者情緒顯著走弱，以美股為例

，７月以來ＶＩＸ指數明顯抬升，截至目前，ＶＩＸ指數仍處在２２年１０月以來９６％的高位

。



海外股市調整背後：套息交易逆轉、前期估值較高、基本面邊際下行。我們認為，近期海外

股市出現劇烈震盪的主要受到以下三大因素影響：一是近期日元套息交易逆轉對部分風險資產流

動性形成衝擊。長期以來在日本低利率環境下，許多投資者傾向於借入日元換成相對高息貨幣，

並投資到其他受追捧的風險資產中。近期美聯儲加息預期抬升疊加日本貨幣政策收緊，利差收益

和匯兌收益收縮，此前給全球股市提供較多流動性的套息交易開始逐漸逆轉，對此前受追捧的風

險資產帶來衝擊。二是指數前期漲幅較大，且當前海外股市估值明顯處在歷史高位。今年年初至

７月中旬美股和日股前期漲幅已較為可觀。在經歷本輪上漲後，指數估值也明顯抬升，７月估值

高位時，標普５００和納斯達克指數ＰＥ（ＴＴＭ）均處在２０１０年以來９３％的較高水準，

日經２２５同樣處在１０年以來８４％分位。三是近期以美國為代表的海外主要經濟體基本面邊

際下行，７月美國製造業ＰＭＩ和就業資料超預期走弱，市場對美國經濟的擔憂明顯升溫，進一

步壓制風險偏好。



外資回流Ａ股仍需等待，中期海內外共振市場中樞望抬升。隨著海外市場走勢陷入震盪，部

分投資者較為關心當前更具性價比優勢的Ａ股能否獲得更多外資青睞。從近期的外資流向來看，

近期海外震動下外資整體並未回補Ａ股。若我們進一步將北上資金分成短線投機的靈活型外資、

長線配置的穩定型外資和中資託管資金，２４╱７╱１５－８╱８期間穩定型外資淨流入約－

１８６億元╱近一周為－１３５億元，靈活型外資為－１５９億元╱６２億元，中資託管資金

１７億元╱７億元，可見目前長線外資並未開啟回流趨勢。近期市場步入蓄勢主因短期宏觀基本

面階段性轉弱，近期穩增長政策也正在逐漸發力，我們認為，短期來看外資態度仍需時間驗證，

長線資金回流或有賴於穩增長政策效果落地和基本面進一步修復。中期維度看，下半年穩增長政

策發力下國內宏微觀基本面和海外流動性均有望出現改善，有望共同推升Ａ股指數中樞較上半年

抬升。結構上，中國優勢製造有望成為引領新質生產力發展的重要板塊，具備出口競爭優勢的中

高端製造和引領新質生產力發展的科技製造值得關注。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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