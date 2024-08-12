  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2024 14:26

《海納智見－荀玉根》海外股市震動下外資回來了嗎？

　　《海納智見》７月中旬以來海外市場陸續陷入調整，近期波動進一步加大，８月５日亞太市
場股指出現劇烈波動並擾動了全球市場，其中日經２２５單日跌幅達１２﹒４％，創下史上最大
單日跌幅。當前投資者較為關注近期海外劇烈震盪的原因，以及近期外資是否回流Ａ股，本文將
對以上問題進一步展開分析。
　
　　近期海外股市出現劇烈波動，海外投資者情緒明顯走弱。回顧年初以來主要海外市場走勢，
年初至７月中旬間海外整體漲幅明顯，其中日股、美股表現較為突出，２４╱１╱１－７╱１５
期間日經２２５實現漲幅２３﹒１％、納斯達克指數漲幅２２﹒６％、標普為１７﹒７％。進一
步拆分行業分析，今年美股上漲主要由科技股貢獻，日股中順周期行業及科技板塊表現亮眼。７
月中旬以來多數海外股市自高點陷入調整，尤其日股、美股跌幅居前，２４╱７╱１５－８╱８
期間美國納斯達克指數漲跌幅達－１２﹒７％，日經２２５為－１２﹒０％，標普為－７﹒４％
。值得關注的是，本周海外股市波動明顯加大，８月５日當天全球資本市場劇烈動盪，日經
２２５指數盤中２次熔斷。從行業表現來看，隨著指數陷入調整，美股多數行業下跌，其中科技
股跌幅居前，日股各行業普跌。隨著近期海外股市波動加大，投資者情緒顯著走弱，以美股為例
，７月以來ＶＩＸ指數明顯抬升，截至目前，ＶＩＸ指數仍處在２２年１０月以來９６％的高位

　
　　海外股市調整背後：套息交易逆轉、前期估值較高、基本面邊際下行。我們認為，近期海外
股市出現劇烈震盪的主要受到以下三大因素影響：一是近期日元套息交易逆轉對部分風險資產流
動性形成衝擊。長期以來在日本低利率環境下，許多投資者傾向於借入日元換成相對高息貨幣，
並投資到其他受追捧的風險資產中。近期美聯儲加息預期抬升疊加日本貨幣政策收緊，利差收益
和匯兌收益收縮，此前給全球股市提供較多流動性的套息交易開始逐漸逆轉，對此前受追捧的風
險資產帶來衝擊。二是指數前期漲幅較大，且當前海外股市估值明顯處在歷史高位。今年年初至
７月中旬美股和日股前期漲幅已較為可觀。在經歷本輪上漲後，指數估值也明顯抬升，７月估值
高位時，標普５００和納斯達克指數ＰＥ（ＴＴＭ）均處在２０１０年以來９３％的較高水準，
日經２２５同樣處在１０年以來８４％分位。三是近期以美國為代表的海外主要經濟體基本面邊
際下行，７月美國製造業ＰＭＩ和就業資料超預期走弱，市場對美國經濟的擔憂明顯升溫，進一
步壓制風險偏好。
　
　　外資回流Ａ股仍需等待，中期海內外共振市場中樞望抬升。隨著海外市場走勢陷入震盪，部
分投資者較為關心當前更具性價比優勢的Ａ股能否獲得更多外資青睞。從近期的外資流向來看，
近期海外震動下外資整體並未回補Ａ股。若我們進一步將北上資金分成短線投機的靈活型外資、
長線配置的穩定型外資和中資託管資金，２４╱７╱１５－８╱８期間穩定型外資淨流入約－
１８６億元╱近一周為－１３５億元，靈活型外資為－１５９億元╱６２億元，中資託管資金
１７億元╱７億元，可見目前長線外資並未開啟回流趨勢。近期市場步入蓄勢主因短期宏觀基本
面階段性轉弱，近期穩增長政策也正在逐漸發力，我們認為，短期來看外資態度仍需時間驗證，
長線資金回流或有賴於穩增長政策效果落地和基本面進一步修復。中期維度看，下半年穩增長政
策發力下國內宏微觀基本面和海外流動性均有望出現改善，有望共同推升Ａ股指數中樞較上半年
抬升。結構上，中國優勢製造有望成為引領新質生產力發展的重要板塊，具備出口競爭優勢的中
高端製造和引領新質生產力發展的科技製造值得關注。
　
風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金