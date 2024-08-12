《神州債市》人行警告長債及債券型產品風險，嚴查國債接盤人信息

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行發布第二季中國貨幣政策執行報告，表示將加強市場

預期引導，關注經濟回升過程中，長期債券收益率的變化。人行還在報告中警告債券型理財產品

的風險，稱今年以來部分資管產品尤其是債券型理財產品的年化殖利率明顯高於底層資產，主要

是通過加槓桿實現的，實際上存在較大的利率風險，未來市場利率回升時，相關資管產品淨值回

撤也會很大。

人行還提到，正在研究適度收窄利率走廊寬度。

人行上月推出臨時正回購和臨時逆回購政策新工具，引導利率在合理區間內波動以及保持流

動性在合理水平，再加上人行適時賣債，打擊債市過熱。

中國國債今日早盤走低，１年期品種收益率上升１﹒２％，５年期漲２﹒７％，７年期升

２﹒１％，１０年期升２％，３０年期走高１％。

中信証券研報指出，人行報告繼續提示長債利率和債券型理財產品風險，改行認為２﹒２％

可能會成為１０年期國債利率的重要觀察點位。



＊據報當局要求國有行記錄國債交易對手信息＊



監管部門持續打擊炒作國債行為。據《彭博》報道，監管機構要求中國國有大行在二級市場

持續賣出國債的同時，還要記錄交易對手方的詳細信息，中國銀行間交易商協會未予置評。

上周多家來自江蘇的農商行被指在國債二級市場交易中操縱市場價格、利益輸送，交易商協

會表示將移送人行處理。外界分析，這些農商行在國有大行賣出國債時精準「接盤」，不但減弱

了當局平抑債市的效果，還佔了國有大行的便宜，因此挨罰。（ｅｙ）

