《中國要聞》央視關心農夫山泉會否由美籍二代繼承，鍾睒睒不明言

《經濟通通訊社１２日專訊》負面消息困擾不停、首富地位遭挑戰的農夫山泉

（０９６３３）創始人兼董事長鍾睒睒，近日接受中央電視台財經頻道《對話》欄目專訪時，被

問到公司會否由美國籍的兒子鍾墅子接班，鍾睒睒對此沒有給出明確答案，僅表示農夫山泉永遠

屬於中國。

今年２月娃哈哈創始人宗慶后逝世，曾經是娃哈哈代理商的鍾睒睒當時遭受鋪天蓋地的網絡

攻擊，內地網民其中一個攻擊點就是鍾睒睒安排兒子入籍美國，是「把大量財富轉移到美國」。

央視節目近日以長達一小時播放時長，高規格專訪了鍾睒睒，主持人在訪問中引述一則傳聞指，

農夫山泉有可 能會傳給美國籍的二代，未來它可能就不是中國企業，鍾睒睒稱需要保密，因為

要讓所有人覺得自己也有機會，從而保持企業的活力。



＊鍾睒睒：農夫山泉永遠屬於中國＊



鍾睒睒還表示，農夫山泉未在開曼群島註冊，股權結構非常簡單，他會認真考慮所有權問題

，強調農夫山泉永遠屬於中國。

不過，相比起農夫山泉的接班人問題，官媒關心民企未來「姓中姓美」這一行為可能更受到

外界關注。外界擔心，官方如果出面干預農夫山泉的繼承問題，可能會進一步打擊外資和民企投

資信心。

中共在三中全會上提到，要營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法保護外商投資

權益，又承諾為非公有制經濟發展營造良好環境、提供更多機會，禁止地方利用行政、刑事手段

干預經濟糾紛，及侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為。



＊談被網絡攻擊，鍾睒睒稱隨它去吧＊



鍾睒睒還在專訪中談到自己被網絡攻擊，他回應指：「網絡上的攻擊我認為讓它去攻擊吧，

就是這樣，我估計現在這一次給我加上在網絡上的污名化洗不乾淨，隨它去吧。」他說自己被攻

擊後有時也會憤怒，但很快就調節好心情。他建議「鍵盤俠」做對他人有益、對社會有益的事情

，社會向上才會讓所有人都受益。（ｅｙ）

