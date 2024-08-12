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AH股新聞

12/08/2024 09:53

《中國要聞》央視關心農夫山泉會否由美籍二代繼承，鍾睒睒不明言

　　《經濟通通訊社１２日專訊》負面消息困擾不停、首富地位遭挑戰的農夫山泉
（０９６３３）創始人兼董事長鍾睒睒，近日接受中央電視台財經頻道《對話》欄目專訪時，被
問到公司會否由美國籍的兒子鍾墅子接班，鍾睒睒對此沒有給出明確答案，僅表示農夫山泉永遠
屬於中國。
　　今年２月娃哈哈創始人宗慶后逝世，曾經是娃哈哈代理商的鍾睒睒當時遭受鋪天蓋地的網絡
攻擊，內地網民其中一個攻擊點就是鍾睒睒安排兒子入籍美國，是「把大量財富轉移到美國」。
央視節目近日以長達一小時播放時長，高規格專訪了鍾睒睒，主持人在訪問中引述一則傳聞指，
農夫山泉有可　能會傳給美國籍的二代，未來它可能就不是中國企業，鍾睒睒稱需要保密，因為
要讓所有人覺得自己也有機會，從而保持企業的活力。
　
＊鍾睒睒：農夫山泉永遠屬於中國＊
　
　　鍾睒睒還表示，農夫山泉未在開曼群島註冊，股權結構非常簡單，他會認真考慮所有權問題
，強調農夫山泉永遠屬於中國。
　　不過，相比起農夫山泉的接班人問題，官媒關心民企未來「姓中姓美」這一行為可能更受到
外界關注。外界擔心，官方如果出面干預農夫山泉的繼承問題，可能會進一步打擊外資和民企投
資信心。
　　中共在三中全會上提到，要營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法保護外商投資
權益，又承諾為非公有制經濟發展營造良好環境、提供更多機會，禁止地方利用行政、刑事手段
干預經濟糾紛，及侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為。
　
＊談被網絡攻擊，鍾睒睒稱隨它去吧＊
　
　　鍾睒睒還在專訪中談到自己被網絡攻擊，他回應指：「網絡上的攻擊我認為讓它去攻擊吧，
就是這樣，我估計現在這一次給我加上在網絡上的污名化洗不乾淨，隨它去吧。」他說自己被攻
擊後有時也會憤怒，但很快就調節好心情。他建議「鍵盤俠」做對他人有益、對社會有益的事情
，社會向上才會讓所有人都受益。（ｅｙ）

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