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AH股新聞

12/08/2024 16:27

《神州債市》監管機構阻國債交易見效，多品種收益率低位升超４％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行發布第二季中國貨幣政策執行報告，表示將加強市場
預期引導，關注經濟回升過程中，長期債券收益率的變化。人行還在報告中警告債券型理財產品
的風險，稱今年以來部分資管產品尤其是債券型理財產品的年化殖利率明顯高於底層資產，主要
是通過加槓桿實現的，實際上存在較大的利率風險，未來市場利率回升時，相關資管產品淨值回
撤也會很大。
　　人行還提到，正在研究適度收窄利率走廊寬度。
　　據《彭博》報道，監管機構要求中國國有大行在二級市場持續賣出國債的同時，還要記錄交
易對手方的詳細信息；《彭博》另一則報道則指，多家證券公司已減少國債交易，其中一家甚至
暫停了部分期限的交易，有自發減少交易的，也有在監管指導下減少交易的。
　　中國國債今日走低，３０年期國債主力期貨合約跌１﹒１％。收益率方面部分品種上行幅度
顯著，３年期品種收益率飆４﹒８％，５年期漲４﹒５％，７年期升２﹒８％，１０年期升
１﹒５％，３０年期走高０﹒９％。
　
　　　　　表列各品種中國國債期貨主力合約最新報價
　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　品種　　　　　　　　　最新價　　　　　漲跌幅　　　
　　中國２年期國債期貨　　１０２﹒０４８　－０﹒１４％
　　中國５年期國債期貨　　１０４﹒１０５　－０﹒３４％
　　中國１０年期國債期貨　１０５﹒３１０　－０﹒５９％
　　中國３０年期國債期貨　１１０﹒１４０　－１﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　
　　　　　　　表列各品種中國國債收益率最新表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　品種名稱　　　　　　　　最新價　　　　漲跌幅　　　
　　中國１年期國債收益率　　１﹒５０８０　＋０﹒８７％
　　中國２年期國債收益率　　１﹒６４３０　＋４﹒４５％
　　中國３年期國債收益率　　１﹒７８２０　＋４﹒８２％
　　中國５年期國債收益率　　１﹒９４７０　＋４﹒５１％
　　中國７年期國債收益率　　２﹒１１００　＋２﹒２８％
　　中國１０年期國債收益率　２﹒２３００　＋１﹒４６％
　　中國１５年期國債收益率　２﹒１４５０　－１﹒６１％
　　中國２０年期國債收益率　２﹒３８３０　＋１﹒７１％
　　中國３０年期國債收益率　２﹒４２５０　＋０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｙ）

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