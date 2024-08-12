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AH股新聞

12/08/2024 10:36

《Ａ股焦點》新冠藥與檢測概念飆廣生堂等漲停，內地感染病例上升

　　《經濟通通訊社１２日專訊》醫藥醫療活躍，新冠藥、新冠檢測方向領漲，廣生堂
（深：３００４３６）、蘭衛醫學（深：３０１０６０）、特一藥業（深：００２７２８）、凱
普生物（深：３００６３９）、達安基因（深：００２０３０）、科華生物
（深：００２０２２）等漲停，以嶺藥業（深：００２６０３）漲８﹒８％、新華製藥
（深：０００７５６）漲８﹒３％，之江生物（滬：６８８３１７）漲８％，華大基因
（深：３００６７６）漲５﹒４％，科興製藥（滬：６８８１３６）漲４﹒１％，萬孚生物
（深：３００４８２）漲３﹒８％。
　　世衛組織近日在日內瓦舉行的記者會上警告，來自８０多個國家的數據顯示，感染新冠主要
病原體、嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒２型（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）的人數近來持續增多

　　據中國疾病預防控制中心７月全國新型冠狀病毒感染疫情情況顯示，流感樣病例新冠病毒陽
性率從今年第２７周（７月１日－７月７日）的８﹒９％持續上升至第３０周（７月２２日－７
月２８日）的１８﹒７％；７月全國新增重症２０３例、死亡２例；本土病例新冠病毒基因組有
效序列均為Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株，主要流行株為ＪＮ﹒１系列變異株和ＸＤＶ系列變異株。
　　同時，廣東省疾病預防控制局數據顯示，廣東省６月份新冠病毒感染發病數為８２４６，７
月份增加至１８３８４；同時，ＸＤＶ系列變異株佔比上升。不過，廣東媒體引述呼吸疾病流行
病預警專家和臨床專家稱，這是新冠感染的正常起峰，不必緊張擔心，並指新冠毒力弱，病例為
散發，沒有明顯的家庭聚集性，說明病毒傳染性減弱。（ｓｌ）

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