《汽車新勢力》蘿蔔快跑聲明從未開展招商加盟、租賃及募資等業務

《經濟通通訊社１２日專訊》百度（０９８８８）旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」

無人駕駛網約車因近期在武漢及深圳部分地區試運而備受關注，不法分子也吼準機會利用蘿蔔快

跑行騙。蘿蔔快跑官方微博「蘿蔔快跑自動駕駛」今日發聲明，強調蘿蔔快跑從未自行或授權任

何第三方開展「招商加盟」、「租賃」、「資金募集」等相關業務，不法分子假借「蘿蔔快跑」

名義從事的有關內容發布及相關詐騙行為，均與公司沒有任何關聯。公司堅決打擊任何未經授權

、假借「蘿蔔快跑」名義從事侵權、詐騙及其他侵害公眾利益的非法行為，將通過法律途徑維護

公司及相關網民的合法權益。

聲明指出，近日公司接到群眾舉報，稱有不法分子以「蘿蔔快跑」名義開發虛假網站及

Ａｐｐ，並通過網絡（社交媒體、聊天軟件等）散布虛假招商加盟、租賃信息，如「前

２００００名註冊蘿蔔快跑會員免費租賃」等。聲明強調，上述行為涉嫌非法獲取公民個人信息

、詐騙等違法犯罪活動，不僅已嚴重侵害公司的知識產權、品牌形象及公眾聲譽，更可能導致廣

大網民合法權益被侵害，公司已第一時間向相關部門舉報，同時向各社交媒體平台累計發出

８００餘次舉報，截至目前已下架７３２條謠言內容。（ｓｌ）

