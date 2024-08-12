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AH股新聞

12/08/2024 10:55

《打擊貪腐》中國大唐３天３高層落馬，包括原總經理助理戴波

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中紀委國家監委網站近日接連通報中國大唐及其子公司高層落
馬的消息。其中，中國大唐原總經理助理戴波昨日被通報涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大
唐紀檢監察組和四川省成都市監委紀律審查和監察調查。
　　中國大唐黑龍江發電有限公司原黨組書記、總經理張春雷今日被通報涉嫌嚴重違紀違法，目
前正接受中國大唐紀檢監察組和黑龍江省齊齊哈爾市監委紀律審查和監察調查。
　　中國大唐陝西發電有限公司原黨委委員、總會計師許貴民前日（１０日）被通報涉嫌嚴重違
紀違法，目前正接受中國大唐紀檢監察組和陝西省西安市監委紀律審查和監察調查。
　　中央第十一巡視組去年４月至６月對中國大唐集團有限公司黨組開展了常規巡視，同年９月
向集團公司黨組反饋了巡視意見。今年７月８日，中國大唐集團有限公司黨組公布巡視整改進展
情況，其中提到，開展了「靠企吃企」等問題專項整治；完善了煤炭採購領域風險防控機制，徹
底實現了燃料「管辦分離」，斬斷了權力尋租鏈條；針對涉及工程建設領域「影子公司」、關聯
交易問題線索加大核查力度，通過整改，問題獲有效遏制。（ｓｌ）

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