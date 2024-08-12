《神州債市》人行推壓力測試等新手段，債市防風險漸轉系統性調控

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行最新貨幣政策報告提出對金融機構持有債券資產的風

險敞口開展壓力測試，防範利率風險；加強市場預期引導，關注經濟回升過程中，長期債券收益

率的變化等。《路透》認為，這顯示監管層對債市防風險的具體操作層面已從此前的零零碎碎敲

打漸成系統性調控。



＊大行再出手，１０年國債收益率反彈＊



東方金誠首席宏觀分析師王青指出，之前交易商協會查處四家農商行在國債二級市場交易中

涉嫌操縱市場價格、利益輸送，再加上這次貨政報告繼續釋放國債收益率偏低風險信號，會推動

１０年期國債收益率向２﹒３０％靠攏，這也是當前ＭＬＦ（中期借貸便利）的操作利率；主要

目的之一是防範利率倒掛，防範市場進一步形成悲觀預期。

中國債市今日早盤收益率反彈勢頭難阻，銀行間市場上日（９日）尾盤遭大行「砸盤」的重

點券－－７年國債一度升６個基點至２﹒１３％，隨後大行集中拋盤再現，１０年國債成為重點

關照對象，其收益率反彈至三周以來高點。



＊債市短期承壓，但收益率上行空間料有限＊



添增基金副總經理陳康表示，包括今日在內，人行對債市監管以及大行賣債等壓制下，債市

短期出現超調也是正常的，「不過現在曲線已經陡了，只要短端穩住，市場情緒釋放一波也就差

不多了」。

華北一銀行交易員指出，７年國債等近來熱門券種收益率，已基本回到７月下旬降息前位置

；只要基本面偏弱的形勢不改，疊加收益率上行帶來的保護墊加厚，即使有後續債券供給增加和

財政發力等壓制，債市壓力亦整體有限。

天風證券孫彬彬固收研究團隊報告認為，在保持宏觀政策取向一致性，以及堅持貨幣政策支

持性立場的背景下，人行可能不會背離基本面而收緊流動性，以及單方面改變市場利率方向。在

加強逆周期調節的過程中，如果後續財政增量力度有限，信貸社融繼續維持高質量發展，同時人

行保留降息、降準的可能，債市在趨勢上或許不存在逆轉的可能。（ｓｌ）

