《神州債市》傳部分券商及銀行禁國債交易，江蘇農商行稱未接指令

《經濟通通訊社１２日專訊》內地加強監管債券交易，據《彭博》引述消息指，至少４家中

資券商從上周起減少交易中國政府債券，其中一間更全面暫停部分年期的中國國債。報道指，大

部分券商稱行動是自發作出，但其中一名消息人士指該行收到中國當局指引，但報道未有交代相

關券商名稱或背景。

對於市場傳言江蘇省農村信用社聯合社通知江蘇農村商業銀行禁止國債交易，部分券商自營

、資管也受到指導，內媒《２１世紀經濟報道》引述蘇農銀行（滬：６０３３２３）投資者關係

部門相關人士回應稱「沒有接到消息」，暫時未得到相關指令。江陰銀行（深：００２８０７）

相關人士則表示再與同業部門確認一下。

至於國債交易情況，蘇農銀行上述人士稱，尚在配合中國銀行間市場交易商協會調查；江陰

銀行上述人士則稱，目前沒有受影響，正常交易。

人行主管的自律組織中國銀行間市場交易商協會上周三（７日）公告指，包括蘇農銀行、常

熟銀行（滬：６０１１２８）在內４家江蘇省內農村商業銀行在國債二級市場交易中涉嫌操縱市

場價格、利益輸送，協會對上述４家機構啟動自律調查。隨後有外電分析，最近大行收到指令拋

售１０年國債，吸引很多農村商業銀行趁機接盤，當局處罰江蘇多家農商行應是「殺雞儆猴」。

外電還引述消息稱，江蘇省部分農商行已應地方金融管理部門要求暫停國債交易。（ｓｌ）

