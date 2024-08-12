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AH股新聞

12/08/2024 15:12

《神州債市》內地多家券商據報在債市調控加碼後減少國債交易

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國監管部門持續加碼調控債市，興業銀行
（滬：６０１１６６）成員機構興業研究公眾號今日發布的《ＦＩＣＣ｜中美利率反彈－－
ＦＩＣＣ策略報告２０２４年第二十二期》文章提到，「市場傳言江蘇省聯社通知江蘇農商行禁
止國債交易，部分券商自營、資管也受到指導」。
　　《彭博》引述知情人士指出，總部位於不同區域的多家證券公司自上周債市調控加碼後，已
減少國債交易，其中一家甚至暫停了部分期限的交易；多數券商自發採取相關限制措施，但也有
至少一家機構是在監管指導下減少交易。知情人士又透露，其所在的證券公司目前已暫停「橋類
」業務。「橋類」業務在業內俗稱「過券」，券商在此類業務只承擔通道的功能，為其他兩家機
構（產品）牽線完成債券交易。
　　報道認為，券商類機構減少國債交易的舉措，顯示出金融機構在監管壓力下，對此前殖利率
創出紀錄新低的中長期國債市場，態度更加謹慎。中國應對債牛行情的行動近期升級，並且在最
新的行動中，具體金融機構正成打擊目標。
　　人行主管的自律組織中國銀行間市場交易商協會上周三（７日）公告，包括蘇農銀行
（滬：６０３３２３）、常熟銀行（滬：６０１１２８）在內４家江蘇省內農村商業銀行在國債
二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送，協會對上述４家機構啟動自律調查。隨後外媒分
析，最近大行收到指令拋售１０年國債，吸引很多農村商業銀行趁機接盤，當局處罰江蘇多家農
商行應是「殺雞儆猴」。同時，《彭博》引述消息稱，江蘇省部分農商行已應地方金融管理部門
要求暫停國債交易，國有大行則被要求記錄購買長期限國債交易對手的詳細信息。（ｓｌ）

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