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AH股新聞

12/08/2024 17:46

《中國監管》深交所：李繼尊出任深交所黨委副書記、總經理

　　《經濟通通訊社１２日專訊》官媒《證券時報》傍晚報道，深交所總經理一職在空缺逾半年
後終於落實人選，李繼尊今日（１２日）已卸任中國證監會辦公廳主任，赴深圳正式就任深交所
總經理，深交所今日下午召開會議宣布此消息。
　　隨後深交所在官網宣布，「近日，中國證監會黨委決定，李繼尊同志任深圳證券交易所黨委
副書記、總經理」。
　　本月１日《路透》曾引述消息人士稱，李繼尊已獲任命為深交所總經理，填補深交所「二把
手」長達七個月的職缺，預計官方近日會正式公布。深交所原總經理沙雁去年底升任理事長（副
部級），接替回京就任中證監副主席的原理事長陳華平，此後深交所總經理職位一直空缺。
　
＊曾就職於國務院研究室國際研究司，熟悉宏觀經濟＊
　
　　據《證券時報》介紹，５０歲的李繼尊年富力強、履歷豐富，曾在青島高校、政府基層部門
、市委機關等單位工作，後調到北京，在國務院研究室工作長達１２年。在國務院研究室，李繼
尊先後就職於宏觀經濟研究司和國際研究司。熟悉李繼尊的業內人士認為，這些工作經歷讓他「
有宏觀視野、國際思維」，善於把控大局，熟悉宏觀經濟，對於從更寬廣的視角來推動資本市場
改革發展、維護市場穩定很有幫助。
　
＊在中證監曾負責市場穩定、防控資本市場風險等職責＊
　
　　李繼尊２０１６年調入中證監後，在近８年的時間裏經歷了十分關鍵的市場監管、關注度很
高的資本市場改革、挑戰較大的綜合管理等多個重要崗位。在中證監，李繼尊首先負責的是市場
部，擔任市場部（後改名為市場一部、市場一司）主任５年。該部門主要承擔市場穩定、基礎制
度建設、牽頭防控資本市場風險等重要職責。期間中證監在２０１９年３月組建新的深改辦，由
李繼尊擔綱負責。２０２２年１月，李繼尊告別市場一部，就任辦公廳主任，並繼續負責深改辦
，直至２０２３年１２月深改辦在機構改革後組建為綜合司。（ｓｌ）

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