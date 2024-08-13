《駐京專電》網信辦：引導推動ＡＩ大模型提升安全能力水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中央網信辦主任莊榮文在接受內媒採訪時

表示，下一步將守牢安全底線，防範濫用風險。在分類分級、安全測試、應急響應等方面豐富完

善安全標準體系，引導推動大模型提升安全能力水平。指導相關平台企業合法合規向網民提供優

質服務，防範技術濫用帶來的個人數據洩露、虛假信息生成、知識產權侵權等風險。

莊榮文表示，要強化自主可控，激發創新活力。著力促進自主可控算力晶片、算法框架研發

建設，打造高質量中文語料庫，大力推進人工智能基礎能力建設，加速自主大模型研發和應用。

堅持包容審慎和敏捷治理，優化大模型備案流程，降低企業合規成本，持續激發企業創新活力。

他提出要引導應用落地，賦能行業發展。充分發揮中國超大規模市場優勢，促進生成式人工

智能技術在工業、農業及教育、醫療、衛生等領域落地應用，激活人工智能技術賦能實體經濟發

展的作用，合力推動人工智能在傳統行業領域應用取得更大突破。

莊還表示要堅持協同共治，營造良好生態。凝聚各方力量，會同相關部門進一步推動建立健

全相關法律和規章制度，推動人工智能安全治理政府監管、行業自治、企業自律、社會監督協調

一致。開展人工智能安全國際合作，共同引導人工智能朝著有利於人類文明進步的方向發展。

