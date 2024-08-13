《駐京專電》水利部加強防汛，指未來一周黃河珠江等流域或發洪水

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》水利部表示，未來一周，受強降雨影響，
海河、黃河、長江、珠江、遼河流域的一些河流可能發生洪水過程，防汛形勢依然嚴峻複雜，水
利部門正進一步加強防汛關鍵期洪水防御。
水利部召開防汛周會商會議，滾動分析烏蘇里江、黃河流域北洛河防汛形勢，分析研判全國
汛情發展態勢。據預報，未來一周，受強降雨影響，海河流域灤河和潮白河、黃河流域渭河、長
江流域岷江、珠江流域西江幹支流、遼河流域遼河和大凌河、鴨綠江可能發生洪水過程，暴雨區
內中小河流洪水和局地山洪災害風險較高。
同時，烏蘇里江幹流洪水於１２日５時全線超警，預計１４日前後將全線超過保證水位，洪
水過程將持續至８月下旬；北洛河發生的高含沙洪水正向下游演進，匯入渭河後進入黃河，三門
峽、小浪底等水庫面臨高含沙洪水考驗。
國家防總副總指揮、水利部部長李國英表示，當前的防汛形勢依然嚴峻複雜，水利系統持續
保持防汛關鍵期工作機制和工作狀態，落實各項防御措施。更加關注今年多次發生洪水的河流，
更加關注每一局地發生的山洪災害風險。
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