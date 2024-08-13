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AH股新聞

13/08/2024 10:25

《中國要聞》杭州外賣騎手與保安衝突後下跪，大量騎手聚集維權

　　《經濟通通訊社１３日專訊》近年內地頻繁發生外賣小哥和小區物業保安發生衝突的事件，
最新一宗昨日發生在杭州西溪世紀中心。網傳圖片顯示，一位穿美團（０３６９０）外賣黃色衣
服的騎手跪在路邊，有網友指該名騎手是在向物業保安下跪。還有多段短視頻顯示，多名穿美團
外賣黃色衣服和餓了麼藍色衣服的外賣員，在事發地附近維權，喊著要求物業人員「道歉」。當
天晚上，美團和餓了麼兩大外賣平台，也暫停了西溪世紀中心附近的外賣服務。
　　杭州市公安局西湖區分局今日凌晨通報，昨日中午，某外賣平台一男性外賣騎手王某某，在
杭州西溪世紀中心園區送外賣過程中將欄杆踩歪，被園區保安攔下，該外賣員因擔心影響其他訂
單派送遂下跪，後引發現場人員聚集。屬地派出所接警後立即出警赴現場處置，對涉事人員依法
開展調查，後續將依據調查情況依法處理。
　　在杭州市公安局通報後，美團方面回應媒體時表示，對於騎手可能遭遇的不公正對待問題，
將一管到底，並根據騎手訴求配合相關部門調查，切實維護騎手合法權益。
　　此外，美團還辟謠「在現場的外賣騎手被集體封號」的網絡傳言。美團回應稱，在事件全程
，公司未對任何騎手採取封號、限制接單等不利於騎手的負面舉措。針對製造、傳播謠言的帳號
及背後推手，公司已採取法律措施。
　　美團表示，衝突發生後，美團第一時間派遣專員前往現場協助騎手小哥處理衝突，並為其向
物業支付了圍欄維修費用。目前，相關騎手夥伴已安全返回。對於此次衝突中騎手可能遭遇的不
公正對待問題，美團將根據騎手小哥的訴求提供各類相應援助。（ｌｃ）

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