《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行靈活有效開展公開市場操作

《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



投融資協同發力，完善「長錢長投」政策體系

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為促進投融資功能相協調，有關部門將進一步完善政策體系，支持證券基金經營機構推出更多匹

配中長期資金需求的產品和服務，完善新股發行逆周期調節機制，支持上市公司特別是央國企上

市公司通過股份回購、股東增持等方式加強市值管理，持續加力引導「長錢長投」。



人行靈活有效開展公開市場操作

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人行１２日發布公開市場業務交易公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日人行以固定利

率、數量招標方式開展了７４５億元（人民幣．下同）逆回購操作。當日有６﹒７億元逆回購到

期，因此實現淨投放７３８﹒３億元。專家表示，在稅期、政府債繳款等多重因素下，預計人行

將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕。



深交所將發布氫能及綠色農牧兩條指數

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深交所全資子公司深圳證券信息有限公司１２日發布公告稱，將於８月１５日發布深證氫能指數

、深證綠色農牧指數。





《上海證券報》



為轉型發展注入更多「綠」意

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夏秋之交，萬物競秀。各地各部門正大力推進綠色低碳發展，以改革舉措助力產業轉型升級，努

力交出一份優異的綠色發展成績單。



做好破立併舉「加減法」 ，構建全國統一大市場

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，要「構建全國統一大市

場」。專家認為，建設全國統一大市場是一項系統性工程，既是發展命題，也是改革命題。從「

立」的角度做好規則制定的「加法」，從「破」的角度做好市場規範的「減法」。堅持「破立併

舉」、「先立後破」，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動。



各地出招激發消費新活力

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２０２４年是「消費促進年」，近期各地採取多樣化的舉措，持續擴大大宗消費，培育壯大新型

消費，釋放服務消費潛力。中央促消費的政策也在積極加碼，地方加量版措施正在「路上」，政

策正在形成合力激活消費市場。





《證券時報》



１８家上市公司數據資產入表，點「數」成金還遠嗎？

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２０２４年被業界視為「數據資產入表元年」（指數據資產計入財務報表），數據資產入表在各

行業爭相湧現。不少企業成功打通數據「資源－資產－資金」的轉換通道，推動數據資產質押融

資落地。據不完全統計，已有北京、上海、廣東、江蘇等多地公布本地企業完成數據資產質押融

資的成功案例。



車企自動駕駛「軍備競賽」亟須去虛火

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今年以來，自動駕駛行業不斷傳來利好。從百度的無人駕駛出租車平台蘿蔔快跑加速在國內各地

投放，到北京、上海、深圳、廣州等地紛紛試點「車路雲一體化」項目建設，高階自動駕駛正在

從加速普及階段邁入商業化進程。



１至７月全國鐵路發送旅客創歷史新高

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中國國家鐵路集團公布，今年１至７月，全國鐵路發送旅客２５﹒２２億人次，旅客周轉量

９４５４﹒５３億人公里，同比分別增長１５﹒７％、１０﹒６％，均創歷史同期新高，全國鐵

路運輸安全平穩有序。

（ｌｃ）

