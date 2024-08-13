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AH股新聞

13/08/2024 08:08

《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行靈活有效開展公開市場操作

　　《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
投融資協同發力，完善「長錢長投」政策體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為促進投融資功能相協調，有關部門將進一步完善政策體系，支持證券基金經營機構推出更多匹
配中長期資金需求的產品和服務，完善新股發行逆周期調節機制，支持上市公司特別是央國企上
市公司通過股份回購、股東增持等方式加強市值管理，持續加力引導「長錢長投」。
　
人行靈活有效開展公開市場操作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１２日發布公開市場業務交易公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日人行以固定利
率、數量招標方式開展了７４５億元（人民幣．下同）逆回購操作。當日有６﹒７億元逆回購到
期，因此實現淨投放７３８﹒３億元。專家表示，在稅期、政府債繳款等多重因素下，預計人行
將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕。
　
深交所將發布氫能及綠色農牧兩條指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
深交所全資子公司深圳證券信息有限公司１２日發布公告稱，將於８月１５日發布深證氫能指數
、深證綠色農牧指數。
　
　
《上海證券報》
　
為轉型發展注入更多「綠」意
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
夏秋之交，萬物競秀。各地各部門正大力推進綠色低碳發展，以改革舉措助力產業轉型升級，努
力交出一份優異的綠色發展成績單。
　
做好破立併舉「加減法」　，構建全國統一大市場
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，要「構建全國統一大市
場」。專家認為，建設全國統一大市場是一項系統性工程，既是發展命題，也是改革命題。從「
立」的角度做好規則制定的「加法」，從「破」的角度做好市場規範的「減法」。堅持「破立併
舉」、「先立後破」，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動。
　
各地出招激發消費新活力
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２０２４年是「消費促進年」，近期各地採取多樣化的舉措，持續擴大大宗消費，培育壯大新型
消費，釋放服務消費潛力。中央促消費的政策也在積極加碼，地方加量版措施正在「路上」，政
策正在形成合力激活消費市場。
　
　
《證券時報》
　
１８家上市公司數據資產入表，點「數」成金還遠嗎？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年被業界視為「數據資產入表元年」（指數據資產計入財務報表），數據資產入表在各
行業爭相湧現。不少企業成功打通數據「資源－資產－資金」的轉換通道，推動數據資產質押融
資落地。據不完全統計，已有北京、上海、廣東、江蘇等多地公布本地企業完成數據資產質押融
資的成功案例。
　
車企自動駕駛「軍備競賽」亟須去虛火
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今年以來，自動駕駛行業不斷傳來利好。從百度的無人駕駛出租車平台蘿蔔快跑加速在國內各地
投放，到北京、上海、深圳、廣州等地紛紛試點「車路雲一體化」項目建設，高階自動駕駛正在
從加速普及階段邁入商業化進程。
　
１至７月全國鐵路發送旅客創歷史新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國國家鐵路集團公布，今年１至７月，全國鐵路發送旅客２５﹒２２億人次，旅客周轉量
９４５４﹒５３億人公里，同比分別增長１５﹒７％、１０﹒６％，均創歷史同期新高，全國鐵
路運輸安全平穩有序。
（ｌｃ）

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