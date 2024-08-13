《鍾之日記》勁削成分股，Ａ場續陰乾

《鍾之日記》８月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



滬深股市昨日成交額跌破５０００億元人民幣，今日市場熱度續低迷，成交量盤中已創今年

２月８日以來新低，全日僅錄４７７３億元人民幣，較上個交易日縮量１８６億人民幣，創

２０１９年１２月２４日以來新低。

滬綜指今日小幅低開，午後仍下滑，白酒、醫藥板塊領跌，尾盤券商突然發力，錦龍股份

（深：０００７１２）漲停，天風證券（滬：６０１１６２）一度逼近漲停、收升７﹒３％，帶

動滬指止跌回升，全日錄升０﹒３４％，報２８６７﹒９５點，深成指亦升０﹒４３％，創業板

指揚０﹒９３％。。

同一時間，ＭＳＣＩ公布季度檢討結果，其中ＭＳＣＩ中國指數剔出６０隻股票，包括５隻

Ｈ股和５５隻Ａ股，僅納入兩隻Ａ股。ＭＳＣＩ表今年以來共剔除接近２００隻中國股票。《彭

博》分析指，ＭＳＣＩ的調整突顯了中國經濟日益嚴峻的前景，Ａ股在新興市場投資組合中的地

位可能會被其他地區迎頭趕上。



＊港股無動力，反覆悶升收場＊



市場觀望美國今晚將公布的７月生產者物價指數（ＰＰＩ）及周三將公布的７月消費者物價

指數（ＣＰＩ），隔晚美股三大指數走勢不一。恒指今日維持窄幅上落，全日波幅不足２００點

。恒指早段一度升穿２０天線（約１７１８５點），可惜高位缺乏承接，很快便掉頭向下，幾度

倒跌。午後走勢雖然反覆，惟收市仍升６２點或升０﹒４％，報１７１７４，主板成交逾７０８

億元，連續第二日在７００億元附近徘徊。今晚美國公布的７月ＰＰＩ數據若符合市場預期，恒

指料可反覆靠穩。



＊騰訊績前造好，騰訊音樂同升＊



騰訊（００７００）周三放榜，公布今年第二季業績。綜合市場預測，受惠內地遊戲收入恢

復增長以及ＡＩ與視頻號對廣告收入的貢獻，次季淨利料介乎４６８﹒３７億至５０２億元人民

幣，按年同期增長２４﹒７％至３３﹒７％；中位數為４８１﹒１億元，按年增長２８﹒１％。

騰訊新遊戲《地下城與勇士：起源》自５月上線以來一直稱霸下載量排行榜，摩根士丹利預

測，在該手遊帶動下，騰訊季度遊戲收入按年升８％，本地及國際遊戲收入分別增長６％及

１３％。研究機構ＳｅｎｓｏｒＴｏｗｅｒ亦估計，騰訊第二季本地移動遊戲總銷售額按年升

１９％，增幅大於首季的６％之餘，同時跑贏行業季內僅１％的增長。

今日，騰訊為防止未成年人沉迷，推出身份證關聯遊戲帳號查詢的功能。該功能可供家長查

詢自己身份證帳號下，所有騰訊遊戲帳號登錄、充值狀態，關注公眾號還能收到有關實時通知。

騰訊股價已連升五日，今日升近１％；同系騰訊音樂（０１６９８）更漲４﹒７％，並將於

盤後公布二季度業績。考慮到該在線音樂平台用戶付費意願和保留率仍然較高，高盛預計季度付

費用戶數將淨增約３７０萬；大摩則料其二季度業績略高於市場預期。



＊中東炸藥桶又升溫，三桶油上揚＊



市場對伊朗可能襲擊以色列的擔憂，提振了石油價格。盡管石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）下

調今明兩年全球石油需求增長預測，但國際油價仍創下去年１０月以來的最大單日漲幅，紐約期

油上漲４﹒２％，結算價報每桶８０﹒０６美元；布蘭特期油上漲３﹒３％，結算價報每桶

８２﹒３美元。

中海油（００８８３）漲１﹒６％，中石油（００８５７）升０﹒９％，中石化

（００３８６）升０﹒６％。

ＯＰＥＣ月度報告顯示，今年全球石油需求每日增長２１１萬桶，低於上月預期的每日

２２５萬桶。此外，ＯＰＥＣ將明年的需求增長預測，由之前預期的每日１８５萬桶，下調至每

日１７８萬桶。



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