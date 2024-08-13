ＭＳＣＩ新興市場指數狠剔５５隻Ａ股僅納２隻，表列相關股表現

《經濟通通訊社１３日專訊》國際指數編製公司ＭＳＣＩ公布了８月份指數審議結果，其中

，ＭＳＣＩ中國指數調整成分股，納入華能水電（滬：６０００２５）、勝宏科技

（深：３００４７６）兩隻股票，另剔除愛瑪科技（滬：６０３５２９）、中航產融

（滬：６００７０５）、中國寶安（深：０００００９）、中國電影（滬：６００９７７）和大

參林（滬：６０３２３３）等６０隻股票，包括５隻Ｈ股和５５隻Ａ股。

據悉，ＭＳＣＩ中國指數被嵌套進ＭＳＣＩ新興市場指數（ＭＳＣＩＥＦ），因此股票進入

ＭＳＣＩ中國指數，意味著進入了ＭＳＣＩ全球標準指數系列，從而獲得大量被動資金跟蹤。

現表列有關股票表現：





ＭＳＣＩ新興市場指數新增兩股票

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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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華能水電（滬：６０００２５） １１﹒５２元 升１﹒３２％

勝宏科技（深：３００４７６） ３４﹒９４元 升６﹒１％

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表列被ＭＳＣＩＥＦ剔除成分股（表１）

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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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愛瑪科技（滬：６０３５２９） ２７﹒２５元 跌１﹒４１％

中航產融（滬：６００７０５） ２﹒３元 升１﹒３２％

福田汽車（滬：６００１６６） ２﹒４３元 跌０﹒４１％

中國寶安（深：０００００９） ８﹒１６元 無升跌

中國電影（滬：６００９７７） １０﹒５３元 跌０﹒８５％

振華科技（深：０００７３３） ３８﹒５元 升０﹒７６％

中船科技（滬：６０００７２） １２﹒５７元 升０﹒７２％

大參林（滬：６０３２３３） １３﹒１２元 跌１﹒４３％

第一創業（深：００２７９７） ５﹒２４元 無升跌

東陽光（滬：６００６７３） ６﹒５５元 升０﹒６１％

御銀股份（深：００２１７７） ３﹒３４元 升１﹒２１％

視源股份（深：００２８４１） ２８﹒７６元 升０﹒１７％

越秀資本（深：０００９８７） ５﹒１４元 升０﹒３９％

杭氧股份（深：００２４３０） １８﹒８３元 跌０﹒５８％

老板電器（深：００２５０８） ２０﹒６５元 跌１﹒０５％

昊華科技（滬：６００３７８） ２８﹒４元 升０﹒０７％

河鋼股份（深：０００７０９） １﹒９２元 升１﹒０５％

橫店東磁（深：００２０５６） １２﹒１５元 無升跌

顧家家居（滬：６０３８１６） ２６﹒３元 升０﹒１９％

石英股份（滬：６０３６８８） ２６﹒５２元 跌１﹒１６％

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表列被ＭＳＣＩＥＦ剔除成分股（表２）

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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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冀中能源（深：０００９３７） ５﹒５３元 跌０﹒３６％

健康元（滬：６００３８０） １０﹒６５元 跌０﹒９３％

中炬高新（滬：６００８７２） １８﹒５１元 跌２﹒９４％

愷英網絡（深：００２５１７） ９﹒３３元 跌１﹒２７％

華大智造（滬：６８８１１４） ３９﹒９９元 跌１﹒６％

杉杉股份（滬：６００８８４） ７﹒３７元 跌０﹒１４％

東方明珠（滬：６００６３７） ６﹒３元 升０﹒１６％

人民網（滬：６０３０００） １８﹒３６元 跌０﹒７６％

深信服（深：３００４５４） ４７﹒６３元 升０﹒５５％

豫園股份（滬：６００６５５） ５﹒４７元 跌０﹒１８％

愛旭股份（滬：６００７３２） ８﹒７３元 跌２﹒０２％

上海建工（滬：６００１７０） ２﹒２２元 升０﹒９１％

錦江酒店（滬：６００７５４） ２３﹒３３元 跌２﹒２６％

鳴志電器（滬：６０３７２８） ３６﹒１５元 升０﹒４２％

美錦能源（深：０００７２３） ４﹒３４元 升０﹒４６％

太鋼不銹（深：０００８２５） ３﹒５１元 無升跌

舍得酒業（滬：６００７０２） ５３﹒８４元 跌１﹒４５％

康泰生物（深：３００６０１） １５﹒３９元 跌１﹒９１％

科達利（深：００２８５０） ７１﹒８元 跌１﹒１４％

四川長虹（滬：６００８３９） ４﹒１６元 無升跌

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表列被ＭＳＣＩＥＦ剔除成分股（表３）

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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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和邦生物（滬：６０３０７７） １﹒６９元 無升跌

水井坊（滬：６００７７９） ３５﹒５６元 跌１﹒６３％

中材科技（深：００２０８０） １０﹒８７元 跌１﹒６３％

中礦資源（深：００２７３８） ２６﹒６４元 跌０﹒０８％

宋城演藝（深：３００１４４） ７﹒８４元 升０﹒５１％

斯達半導（滬：６０３２９０） ８２﹒０６元 跌１﹒０８％

藍曉科技（深：３００４８７） ３９﹒７１元 跌２﹒４３％

中科創達（深：３００４９６） ３８﹒８８元 跌０﹒４４％

天風證券（滬：６０１１６２） ２﹒６元 升５﹒６９％

沃森生物（深：３００１４２） １１﹒４元 跌２﹒９８％

物產中大（滬：６００７０４） ４﹒３９元 升０﹒６９％

法拉電子（滬：６００５６３） ８２﹒４７元 無升跌

永興材料（深：００２７５６） ３２﹒２４元 跌０﹒７７％

韻達股份（深：００２１２０） ６﹒９１元 跌１﹒１４％

貝泰妮（深：３００９５７） ４５﹒２元 跌１﹒４６％

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（ｒｙ、ｅｙ）

