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AH股新聞

13/08/2024 08:53

《中國要聞》官媒呼籲堅決遏制地方政府內捲式招商引資

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中央黨報內地《經濟日報》昨日在頭版刊登題為《堅決遏制內
捲式招商引資》、署名金觀平的評論文章，指招商引資模式正在發生深刻變革，各地招商引資新
花樣層出不窮，「內捲」愈演愈烈，種種亂象既擾亂了市場秩序，又加大了地方財政壓力，制約
了全國統一大市場優勢的有效發揮，要堅決遏制。
　　文章寫道，８月１日正式施行的《公平競爭審查條例》也明確規定，沒有法律、行政法規依
據或者未經國務院批准，不得給予特定經營者稅收優惠，不得給予特定經營者選擇性、差異化的
財政獎勵或者補貼等。一系列舉措，旨在打破地方保護和市場分割，促進各類要素合理順暢有序
流動，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場。
　
＊清理違規政策優惠，須為企業留緩衝期＊
　
　　文章稱，一段時間內，各地上演搶人大戰、搶企大戰，招商引資新花樣層出不窮。但隨著競
爭加劇，招商變搶商，互相挖牆腳；給予超常規優惠；不顧發展實際，產業規劃同質化……種種
招商引資亂象，既擾亂了市場秩序，又加大了地方財政壓力，更難以得到真正且持久的經濟增長
預期。
　　招商引資，求的是「引得來、落得下、留得住」，地方招商引資還是要聚焦於練好「內功」
。立足自身實際、明確發展方向，研究產業潮流趨勢、明確適宜項目；豐富招商「工具箱」，著
力營造穩定公平透明可預期的營商環境；對於如何平衡好清理違規政策優惠與地方招商引資、相
關企業平穩發展的問題，要加強與企業之間的溝通，為企業留出緩衝期，避免對生產經營造成較
大不利影響。
　　文章最後指，規範地方招商引資法規制度，說到底還是要處理好政府和市場的關係。這是經
濟體制改革的核心問題。要科學界定政府和市場的邊界，推動有效市場和有為政府更好結合，實
現資源配置效率最優化和效益最大化。（ｒｙ）

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