  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2024 15:46

《Ａ股動向》科大訊飛指與華為合作終止消息不實：關係保持良好

　　《經濟通通訊社１３日專訊》近日網上流傳華為和科大訊飛（深：００２２３０）要終止合
作的傳聞，科大訊飛今日在投資者互動平台上表示：信息不實，公司與華為在昇騰算力、智能終
端、鴻蒙生態、運動健康等多方面一直保持著良好的合作關係。
　　科大訊飛又稱，對於惡意抹黑、捏造虛假信息、誤導公眾，損害公司名譽權的機構或個人，
公司會保留訴諸法律的權利，維護公司及投資者合法權益。
　　昨日科大訊股價盤中崩６％，最終收跌３﹒３％，今日收升０﹒６％。（ｒｙ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

看奧運比賽，想中美競爭

13/08/2024 12:53

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金