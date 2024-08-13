《Ａ股動向》科大訊飛指與華為合作終止消息不實：關係保持良好

《經濟通通訊社１３日專訊》近日網上流傳華為和科大訊飛（深：００２２３０）要終止合

作的傳聞，科大訊飛今日在投資者互動平台上表示：信息不實，公司與華為在昇騰算力、智能終

端、鴻蒙生態、運動健康等多方面一直保持著良好的合作關係。

科大訊飛又稱，對於惡意抹黑、捏造虛假信息、誤導公眾，損害公司名譽權的機構或個人，

公司會保留訴諸法律的權利，維護公司及投資者合法權益。

昨日科大訊股價盤中崩６％，最終收跌３﹒３％，今日收升０﹒６％。（ｒｙ）

