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AH股新聞

13/08/2024 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０８％昨成交降冰點，債市調整持續

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市昨日成交額跌破５０００億元（人民幣．下同），創
逾四年新低，同一日，內地債券市場深度回調，所有期限利率債收益率全線上行。業內人士認為
，監管方面的窗口指導和資金面的收緊是導致本輪債券市場回調的主要原因。
　　滬深股市今早表現分化，滬綜指高開０﹒０８％，報２８６０﹒４１點，深成指低開
０﹒０１％，創業板指低開０﹒０２％，船舶、有色、黃金股造好，環保股現回吐。
　　股市成交低迷之際，當局對債市風險管控持續，有市場傳聞多家做市商不進行長債做市交易
。《上證報》求證獲悉，部分券商還在繼續做市，多家銀行停止長債做市。另外，外媒報道指，
江西省內多家農商行於上周五（９日）盤後買入的國債在周一（１２日）未能結算，有意見認為
，機構進行的交易在非市場因素下無法結算，可能會破壞市場誠信。
　　國聯證券發表研報認為，人行曾多次提示債市風險，要對金融機構持有債券資產風險敞口進
行壓力測試。近期操作或意在適當開展壓力測試，引導利率水平回歸合理區間，為後續貨幣政策
發力騰挪空間。研報稱後續利率料將在其合意區間保持窄幅波動。
　　人行今日進行３８５７億元７天期逆回購，今日淨投放３８５０﹒８億元，單日放水規模重
上數千億元，並創近一個月新高。（ｒｙ）

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