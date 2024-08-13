《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒０７％成交續低迷，白酒醫療板塊瀉

《經濟通通訊社１３日專訊》滬綜指小幅高開，隨後轉跌，半日小跌０﹒０７％，報

２８５６﹒０９點，深成指低開低走，半日軟０﹒２７％，創業板指亦跌０﹒０７％。滬深兩市

成交低處未算低，今早僅有２８８８億元人民幣，較上日（１２日）同時段成交少９﹒５％，全

日成交可能再刷超過四年新低。

際指數編製公司ＭＳＣＩ公布８月份指數審議結果，ＭＳＣＩ中國指數調整成分股，僅納入

兩隻股票，但與此同時剔除５隻Ｈ股和５５隻Ａ股。

今日白酒、醫療醫藥板塊領跌，今世緣（滬：６０３３６９）跌近３％，老白干酒

（滬：６００５５９）、瀘州老窖（深：０００５６８）均跌２％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒８％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒５％；醫藥方面，新

冠藥概念跌幅居前，睿智醫藥（深：３００１４９）跌６﹒３％，精華製藥

（深：００２３４９）跌５﹒７％，之江生物（滬：６８８３１７）跌５﹒４％，舒泰神

（深：３００２０４）、眾生藥業（深：００２３１７）跌幅均超４％。



＊環保股先跌後回＊



環保股開市即現回吐，但未到午間收市時間已震盪轉升，清研環境（深：３０１２８８）二

連漲停，天源環保（深：３０１１２７）升６％，國泰環保（深：３０１２０３）升４﹒７％，

惠城環保（深：３００７７９）及中電環保（深：３００１７２）升３﹒３％。

中共中央日前發布的《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出目標：到２０３０

年，節能環保產業規模達到１５萬億元左右。為此，國家將完善綠色稅制，全面推行水資源費改

稅，完善環境保護稅徵收體系，研究支持碳減排相關稅收政策等。



＊航空板塊半日升逾１％＊



航空板塊指數半日升１％，新余國科（深：３００７２２）漲超１３％，星網宇達

（深：００２８２９）升７％，晨曦航空（深：３００５８１）升４﹒７％，三角防務

（深：３００７７５）升３﹒７％，航天彩虹（深：００２３８９）升近３％。早前內媒引述專

家表示，千帆星座預計２０２６年左右實現規模化運營，完成組網，計劃項目總計發射

１３０００顆衛星。預計未來每年衛星發射量復合增速超２０％。預計今年中國火箭發射數量同

比增速約２０％；２０２５年或２０２６年發射數量預計達１００次。（ｒｙ）

