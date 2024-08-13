《Ａ股行情》券商救場滬指收升０﹒３４％，成交額再刷逾四年半低

《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市昨日成交額跌破５０００億元（人民幣．下同），今

日市場熱度續低迷，成交量盤中已創今年２月８日以來新低，全日僅錄４７７３億元，較上個交

易日縮量１８６億，創２０１９年１２月２４日以來新低。

滬綜指今日小幅低開，午後仍下滑，白酒、醫藥板塊領跌，尾盤券商突然發力，錦龍股份

（深：０００７１２）漲停，天風證券（滬：６０１１６２）一度逼近漲停、收升７﹒３％，帶

動滬指止跌回升，全日錄升０﹒３４％，報２８６７﹒９５點，深成指亦升０﹒４３％，創業板

指揚０﹒９３％。

方正證券分析師指，滬深兩市成交量繼續萎靡，主要是沒有場外資金流入，市場重新轉為存

量博弈，市場信心也隨著量能萎縮和價格回落而繼續低迷，活躍度愈來愈低。不過他認為，一旦

量能萎縮至極致，不排除Ａ股走出反彈走勢。

同一時間，ＭＳＣＩ公布季度檢討結果，其中ＭＳＣＩ中國指數剔出愛瑪科技

（滬：６０３５２９）、中航產融（滬：６００７０５）、中國寶安（深：０００００９）、中

國電影（滬：６００９７７）和大參林（滬：６０３２３３）等６０隻股票，包括５隻Ｈ股和

５５隻Ａ股，僅納入華能水電（滬：６０００２５）、勝宏科技（深：３００４７６）兩隻股份

。所有指數變動將會在８月３０日收市生效。

ＭＳＣＩ表示，繼５月剔除５６隻成分股、２月剔除６６隻股票之後，加上本月數字，今年

以來共剔除接近２００隻中國股票。截至７月底，中國佔該新興市場指數的權重為２２﹒３３％

。《彭博》分析指，ＭＳＣＩ的調整突顯了中國經濟日益嚴峻的前景，Ａ股在新興市場投資組合

中的地位可能會被其他地區迎頭趕上。



＊白酒股領跌，油股隨油價漲＊



白酒股今日領跌，今世緣（滬：６０３３６９）挫２﹒８％，百潤股份

（深：００２５６８）跌２﹒４％，皇台酒業（深：０００９９５）跌２﹒２％，古井貢酒

（深：０００５９６）、五糧液（深：０００８５８）跌１﹒７％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌１﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒９％。

市場對伊朗可能襲擊以色列的擔憂，提振了石油價格。國際油價創下去年１０月以來的最大

單日漲幅，紐約期油上漲４﹒２％，布蘭特期油上漲３﹒３％。Ａ股三桶油今日上揚，中國海油

（滬：６００９３８）、中國石化（滬：６０００２８）揚１﹒１％，中國石油

（滬：６０１８５７）升０﹒９％。（ｒｙ、ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３３４﹒３９ ＋０﹒２６

上證綜合指數 ２８６７﹒９５ ＋０﹒３４ ２１０９﹒０９

上證Ａ股指數 ３００５﹒８７ ＋０﹒３４

深證成份指數 ８４０９﹒２２ ＋０﹒４３ ２６６４﹒１４

深圳創業板指數 １６０７﹒１９ ＋０﹒９３

上證Ｂ股指數 ２３２﹒９４ ＋０﹒４３ ０﹒６２

深證Ｂ股指數 １１０５﹒１２ ＋０﹒１２ ０﹒５４

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