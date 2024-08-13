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AH股新聞

13/08/2024 15:07

《一帶一路》高鐵成印尼財務黑洞，料印尼財團半年巨蝕１６億人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》印尼雅加達－萬隆高速鐵路（雅萬高鐵）２０２３年１０月正
式通車，是中國一帶一路倡議在東南亞落地的標誌性項目，同時也是東南亞第一條高鐵線路，全
長１４２﹒３公里。然而據《雅加達時報》披露，雅萬高鐵項目在今年上半年出現嚴重虧損，印
尼財團據測算虧損額達到３﹒５３萬億元印尼盾（折合約１６億元人民幣）。
　　而按照印尼方持股六成來計算，雅萬高鐵經營公司上半年虧損額高達５﹒８８萬億元印尼盾
（折合約２６﹒６７億元人民幣）。
　　經營雅萬高鐵的印中高鐵公司由印尼方財團ＰＳＢＩ和中國鐵路國際有限公司聯合成立，印
尼方持有６０％的股份，中方持股４０％。ＰＳＢＩ財團由四家印尼國有企業組成，分別是印尼
國家鐵路公司、國營建築公司Ｗｉｊａｙａ　Ｋａｒｙａ、收費公路公司Ｊａｓａ　Ｍａｒｇａ
、以及種植商ＰＴＰＮ　ＶＩＩＩ。
　　印尼國家鐵路公司財務報告顯示，參與雅萬高鐵項目導致公司蒙受１﹒８１萬億印尼盾（折
合約８億元人民幣）的虧損，而上文提到的項目虧損數據，就是按照印尼國家鐵路公司在項目股
權比例所推算得出的。
　　除了天文數字級別的虧損之外，中國國家開發銀行就該項目所提供的兩筆總值３５５億元人
民幣的貸款，也給雅萬高鐵的後續運營帶來巨大的償債壓力。據印中高鐵公司預測，公司需要超
過３萬億印尼盾（折合約１３﹒５億元人民幣）來確保現金流，意味著該項目未來幾年還需更多
借貸。（ｅｙ）

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