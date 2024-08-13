【人行操作】中信証券：政府債發行料顯著提速，降準或第三季落地

《經濟通通訊社１３日專訊》中信証券最新研報認為，從貨幣政策態度、債券供給壓力以及

支持資本市場表現三個角度來看，當前降準的可能性正在不斷抬升，三季度仍有落地的可能，但

也不排除人行通過ＯＭＯ（公開市場操作）投放流動性。

中信証券預計，政府債發行將顯著提速，降準釋放中長期流動性可以支持國債地方債發行，

避免財政供給對市場造成過大的衝擊並抬升政府融資成本。此外，降準可以提振投資者信心，從

而穩定資本市場，尤其是權益市場的表現。

對於監管部門近期一直高度關注長端利率過低問題，中信証券認為，更多是出於「防風險」

的目的，貨幣政策保持穩健偏寬鬆的底色並未改變。截至８月１２日，國債收益率曲線已經基本

回到７月２２日降息時的點位，配置價值有所回歸，但短期內的行情波動仍受到機構行為的主導

，在人行提示資管產品收益率問題後，需要提防贖回反饋的重演。中信証券建議，以中等久期高

等級信用債作為過渡品種，適當規避久期風險和等級利差走擴的風險。長債和超長債方面，建議

緊密結合行情波動，以及即將發布的經濟數據情況，控制節奏逢高配置。（ｓｌ）

