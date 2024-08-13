《神州券商》國元證券投資銀行部總經理王晨據報被帶走調查

《經濟通通訊社１３日專訊》國元證券（深：０００７２８）負責投行業務的總裁助理、投

資銀行部總經理王晨據報已被帶走調查。《證券時報．券商中國》引述業內報道指，目前尚不清

楚王晨被調查的具體原因，國元證券亦暫未有回應，而目前國元證券投行業務由總裁胡偉直接代

管。報道提到，國元證券２０２３年年報顯示，王晨並不在公司高管之列。

報道指，４９歲的王晨早年在安徽省國際信託投資銀行部工作；２０００年，安徽省國際信

託與安徽省信託投資公司合併重組，並成立國元證券，王晨自此擔任國元證券投行部董事總經理

。

２００４年４月，王晨成為內地首批６０９名保薦代表人之一。中證協公示信息顯示，王晨有

１２個項目的保薦信息，其中首發項目有１０個，非公開發行項目３個，具體ＩＰＯ項目包括恒

源煤電（滬：６００９７１）、報喜鳥（深：００２１５４）、科大訊飛（深：００２２３０）

、安科生物（深：３００００９）、皖新傳媒（滬：６０１８０１）、思進智能

（深：００３０２５）等。



＊安徽證監今年３月曾出警示函，指廉潔從業管理有不足＊



國元證券此前已有多名前高管被查。２０２３年３月，多家媒體指國元證券已退休３年的董

事長蔡詠被帶走調查，至今尚未有官方正式通報。

今年３月，安徽證監局對國元證券採取出具警示函措施，指國元證券存在廉潔從業管理存在

不足、未在承諾期限內完成個別直投項目股權清理工作、發布證券研究報告業務管理制度不夠完

善、未及時對信息系統故障進行應急報告等問題，要求國元證券按照內部問責制度對相關責任人

員進行內部問責，並提交書面整改和問責報告。

國元證券股價現升０﹒２％，報６﹒４４元人民幣。（ｓｌ）

