  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2024 13:58

《神州券商》國元證券投資銀行部總經理王晨據報被帶走調查

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國元證券（深：０００７２８）負責投行業務的總裁助理、投
資銀行部總經理王晨據報已被帶走調查。《證券時報．券商中國》引述業內報道指，目前尚不清
楚王晨被調查的具體原因，國元證券亦暫未有回應，而目前國元證券投行業務由總裁胡偉直接代
管。報道提到，國元證券２０２３年年報顯示，王晨並不在公司高管之列。
　　報道指，４９歲的王晨早年在安徽省國際信託投資銀行部工作；２０００年，安徽省國際信
託與安徽省信託投資公司合併重組，並成立國元證券，王晨自此擔任國元證券投行部董事總經理

２００４年４月，王晨成為內地首批６０９名保薦代表人之一。中證協公示信息顯示，王晨有
１２個項目的保薦信息，其中首發項目有１０個，非公開發行項目３個，具體ＩＰＯ項目包括恒
源煤電（滬：６００９７１）、報喜鳥（深：００２１５４）、科大訊飛（深：００２２３０）
、安科生物（深：３００００９）、皖新傳媒（滬：６０１８０１）、思進智能
（深：００３０２５）等。
　
＊安徽證監今年３月曾出警示函，指廉潔從業管理有不足＊
　
　　國元證券此前已有多名前高管被查。２０２３年３月，多家媒體指國元證券已退休３年的董
事長蔡詠被帶走調查，至今尚未有官方正式通報。
　　今年３月，安徽證監局對國元證券採取出具警示函措施，指國元證券存在廉潔從業管理存在
不足、未在承諾期限內完成個別直投項目股權清理工作、發布證券研究報告業務管理制度不夠完
善、未及時對信息系統故障進行應急報告等問題，要求國元證券按照內部問責制度對相關責任人
員進行內部問責，並提交書面整改和問責報告。
　　國元證券股價現升０﹒２％，報６﹒４４元人民幣。（ｓｌ）

【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

看奧運比賽，想中美競爭

13/08/2024 12:53

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金