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AH股新聞

13/08/2024 17:11

【聚焦數據】內地７月新增人民幣貸款２６００億，大遜預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，７月末人民幣貸款餘額２５１﹒１１萬億元（
人民幣．下同），同比增長８﹒７％。按上月公布的６月末人民幣貸款餘額２５０﹒８５萬億元
計算，７月新增人民幣貸款約２６００億元，遠低於預期的４５００億元，創２００９年１０月
以來新低，較上月的２﹒１３萬億元大幅下滑，比去年同期亦少增８５９﹒２６億元。
　　前７個月人民幣貸款增加１３﹒５３萬億元。分部門看，住戶貸款增加１﹒２５萬億元，其
中，短期貸款增加６０８億元，中長期貸款增加１﹒１９萬億元；企（事）業單位貸款增加
１１﹒１３萬億元，其中，短期貸款增加２﹒５６萬億元，中長期貸款增加８﹒２１萬億元，票
據融資增加２１４６億元；非銀行業金融機構貸款增加５９４６億元。
　　７月末，本外幣貸款餘額２５５﹒４３萬億元，同比增長８﹒３％。
　　７月末，外幣貸款餘額６０４７億美元，同比下降１３﹒８％。前７個月外幣貸款減少
５１７億美元。
　
＊７月人民幣存款減少約８０００億＊
　
　　存款方面，前７個月，人民幣存款增加１０﹒６６萬億元。其中，住戶存款增加８﹒９４萬
億元，非金融企業存款減少３﹒２３萬億元，財政性存款增加４０１９億元，非銀行業金融機構
存款增加２﹒９６萬億元。
　　按上月公布的上半年人民幣存款增加１１﹒４６萬億元計算，７月人民幣存款減少約
８０００億元。
　　７月末，人民幣存款餘額２９４﹒９２萬億元，同比增長６﹒３％。
　　７月末，本外幣存款餘額３００﹒８８萬億元，同比增長６﹒２％。
　　７月末，外幣存款餘額８３４７億美元，同比增長１﹒６％。前７個月，外幣存款增加
３６９億美元。（ｓｌ）

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