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AH股新聞

13/08/2024 17:18

【聚焦數據】內地７月末社融存量３９５﹒７萬億，同比增８﹒２％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，據初步統計，２０２４年７月末社會融資規模
存量為３９５﹒７２萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒２％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２４７﹒８５萬億元，同比增長８﹒３％；對實
體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒５７萬億元，同比下降１４﹒１％；委托貸款餘額
為１１﹒２１萬億元，同比下降１％；信託貸款餘額為４﹒２１萬億元，同比增長１１﹒１％；
未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒１４萬億元，同比下降１６﹒２％；企業債券餘額為
３２﹒１８萬億元，同比增長２﹒６％；政府債券餘額為７３﹒８２萬億元，同比增長
１５﹒４％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒５８萬億元，同比增長３﹒６％。
　　從結構看，７月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒６％
，同比持平；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒４％，同比低０﹒１個百分點
；委托貸款餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比１﹒１％，同比高
０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒２個百分點；企業債券
餘額佔比８﹒１％，同比低０﹒５個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒７％，同比高１﹒２個百
分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒２個百分點。（ｅｙ）

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