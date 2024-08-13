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AH股新聞

13/08/2024 16:47

《神州基金》監管據報要求新上報零售類債券基金久期不得超過兩年

　　《經濟通通訊社１３日專訊》監管層持續調控債市風險，據《證券時報．券商中國》引述基
金業內消息指出，在暫緩債券基金審批一個多月後，監管要求新上報的零售類債券基金的久期不
得超過兩年，嚴格控制利率風險，並加強債券基金的銷售適當性、負債端流動性等風險管理。
　　報道引述多家基金公司指，自７月以來，業內沒有新的債券基金獲批，最近一次債基獲批時
間為６月１８日，其中上海一家基金公司產品部人士表示，監管並無下達暫停發行債基的指令或
窗口指導，但審批速度確實變慢。
　
＊基金公司承諾新報債基久期不超兩年後，審批逐步恢復＊
　
　　報道又引述業內人士稱，新發債基規模上限也不斷壓降，零售類債券基金首發規模上限已從
８０億元（人民幣．下同）調低至５０億元。Ｗｉｎｄ數據顯示，７月以來成立規模較大的建信
鑫益９０天持有、華寶寶嘉３０天持有，首募規模分別為４７﹒７億元、４８﹒１億元。此外，
有中型基金公司產品部人士透露，近期監管對債券基金的久期也有了新的指導，要求新上報的零
售類債券基金久期不得超過兩年。該產品部人士同時指出，在各家基金公司簽署新報債基久期不
超過兩年的承諾函後，監管關於債券基金的審批工作已經在逐步恢復。（ｓｌ）

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