《神州基金》監管據報要求新上報零售類債券基金久期不得超過兩年

《經濟通通訊社１３日專訊》監管層持續調控債市風險，據《證券時報．券商中國》引述基

金業內消息指出，在暫緩債券基金審批一個多月後，監管要求新上報的零售類債券基金的久期不

得超過兩年，嚴格控制利率風險，並加強債券基金的銷售適當性、負債端流動性等風險管理。

報道引述多家基金公司指，自７月以來，業內沒有新的債券基金獲批，最近一次債基獲批時

間為６月１８日，其中上海一家基金公司產品部人士表示，監管並無下達暫停發行債基的指令或

窗口指導，但審批速度確實變慢。



＊基金公司承諾新報債基久期不超兩年後，審批逐步恢復＊



報道又引述業內人士稱，新發債基規模上限也不斷壓降，零售類債券基金首發規模上限已從

８０億元（人民幣．下同）調低至５０億元。Ｗｉｎｄ數據顯示，７月以來成立規模較大的建信

鑫益９０天持有、華寶寶嘉３０天持有，首募規模分別為４７﹒７億元、４８﹒１億元。此外，

有中型基金公司產品部人士透露，近期監管對債券基金的久期也有了新的指導，要求新上報的零

售類債券基金久期不得超過兩年。該產品部人士同時指出，在各家基金公司簽署新報債基久期不

超過兩年的承諾函後，監管關於債券基金的審批工作已經在逐步恢復。（ｓｌ）

