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AH股新聞

13/08/2024 15:55

【提振內房】深圳再傳鬆綁樓市限購，住建局指目前未有調整

　　《經濟通通訊社１３日專訊》近日市場再傳深圳或進一步降低限購門檻，除核心區域仍保留
限購措施外，其他區域可能取消社保要求。不過，深圳市住房和建設局方面對內媒《財聯社》的
最新回應顯示，目前深圳的限購、限售政策並未作出調整。
　　《財聯社》引述深圳市住房和建設局方面指出，現行政策為本市戶籍居民家庭可購買２套商
品住房，如本市戶籍居民家庭有兩個及以上未成年子女，可在鹽田區、寶安區（不含新安街道、
西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內再購買１套住房；本市戶籍成
年單身人士（含離異）可購買１套商品住房；非本市戶籍居民家庭及成年單身人士在本市連續繳
納１年及以上個人所得稅或社會保險，可在上述區域範圍內購買１套商品住房，而於非前述區域
購買，須在本市連續繳納３年及以上個人所得稅或社會保險。此外，自２０１８年７月３０日起
，新購買的商務公寓，自取得不動產權登記證書之日起５年內禁止轉讓；新購買商品住房（不含
人才住房、安居型商品房），自取得不動產權利證書之日起３年內禁止轉讓。
　　報道引述深圳一房產機構人士指出，上述深圳相關部門的回應顯示深圳限購、限售政策並未
作出調整。
　　業內人士認為，深圳再傳出樓市鬆綁的傳聞，或與市場擔心樓市交易可能再次下探等有關。
報道引述易居研究院副院長嚴躍進稱，２０２４年７月，全國５０個重點城市新建商品住宅成交
面積為１１４１萬平方米，環比減少２６％，同比減少１３％，但實際上，７月本屬傳統市場淡
季，成交數據出現波動實屬正常。嚴躍進又指，若觀察今年前７個月數據，市場總體上並沒有出
現斷崖式下跌，意味在一系列政策支持下，新房交易市場「總體上穩住了」。（ｓｌ）

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