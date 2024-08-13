《神州民企》榮昌生物（０９９９５）任命執董何如意為首席戰略官

《經濟通通訊社１３日專訊》榮昌生物（０９９９５）（滬：６８８３３１）公布，於近日

任命何如意為首席戰略官，將不再擔任首席醫學官及高級管理人員。何如意的職務調整於任命之

日起生效。

該集團指，何如意將繼續擔任執行董事，且為核心技術人員，目前何如意持有共約

１７７﹒７萬股，他承諾將繼續遵守上市規則等相關法律法規對股份轉讓的規定及公司首次公開

發行股票時所作的相關承諾。（ｗｈ）

