《駐京專電》國家能源局：圍繞供電等能力提升，重點推進四個任務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家能源局印發《配電網高質量發展行動

實施方案（２０２４－２０２７年）》。其中提出，圍繞供電能力、抗災能力和承載能力提升，

結合各地實際，重點推進四個一批建設改造任務。

一是加快推動一批供電薄弱區域配電網升級改造項目。加大老舊小區、城中村配電網投資力

度，著力提升非電網直供電小區的供電保障水平，結合市政改造工作同步落實配電網改造項目。

系統摸排單方向、單通道、單線路縣域電網，加快完成供電可靠性提升改造。

二是針對性實施一批防災抗災能力提升項目。詳細排查災害易發、多發地區及微地形、微氣

象等重點區域的電力設施，差異化提高局部規劃設計和災害防範標準。

三是建設一批滿足新型主體接入的項目。結合分布式新能源的資源條件、開發布局和投產時

序，有針對性加強配電網建設，提高配電網對分布式新能源的接納、配置和調控能力。滿足電動

汽車充電基礎設施的用電需求，助力構建城市面狀、公路線狀、鄉村點狀的充電基礎設施布局。

四是創新探索一批分布式智能電網項目。面向大電網末端、新能源富集鄉村、高比例新能源

供電園區等，探索建設一批分布式智能電網項目。

