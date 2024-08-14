《駐京專電》王毅官媒刊文，鞏固提升香港國際金融中心地位

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中共中央政治局委員、外長王毅在《人民

日報》發表署名文章，強調對外工作必須為進一步全面深化改革、推進中國式現代化營造良好外

部環境，要堅決貫徹黨二十屆三中全會通過的決定，為實現黨在新時代新征程的中心任務營造更

有利國際環境、提供更堅實戰略支撐。王毅表示，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位

，健全香港、澳門在國家對外開放中，更好發揮作用機制。

王毅指，國際形勢變亂交織、逆全球化思潮抬頭、單邊主義、保護主義明顯上升、局部衝突

和動盪頻發，全球性挑戰不斷加劇，個別大國大搞強權霸凌、肆意圍堵打壓新興力量，中國發展

進入戰略機遇與風險挑戰並存、不確定、難預料因素增多的時期。



＊積極開展經濟外交，便利中外人員往來＊



王毅提到，要積極推進高水平對外開放，服務構建新發展格局。積極開展經濟外交，便利中

外人員往來，為外資外貿創造市場化、法治化、國際化一流營商環境。主動對接國際高標準經貿

規則，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。擴大自主開放，擴大對最不發達國家單邊開放。

推動金融高水平開放，穩慎紮實推進人民幣國際化。

此外，要全面貫徹總體國家安全觀，為現代化建設提供堅強安全保障；堅決維護國家統一和

領土完整，反對外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏、人權等問題干涉中國內政、攻擊抹黑中

國形象。

