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AH股新聞

14/08/2024 09:16

《駐京專電》王毅官媒刊文，鞏固提升香港國際金融中心地位

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中共中央政治局委員、外長王毅在《人民
日報》發表署名文章，強調對外工作必須為進一步全面深化改革、推進中國式現代化營造良好外
部環境，要堅決貫徹黨二十屆三中全會通過的決定，為實現黨在新時代新征程的中心任務營造更
有利國際環境、提供更堅實戰略支撐。王毅表示，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位
，健全香港、澳門在國家對外開放中，更好發揮作用機制。
　　王毅指，國際形勢變亂交織、逆全球化思潮抬頭、單邊主義、保護主義明顯上升、局部衝突
和動盪頻發，全球性挑戰不斷加劇，個別大國大搞強權霸凌、肆意圍堵打壓新興力量，中國發展
進入戰略機遇與風險挑戰並存、不確定、難預料因素增多的時期。
　
＊積極開展經濟外交，便利中外人員往來＊
　
　　王毅提到，要積極推進高水平對外開放，服務構建新發展格局。積極開展經濟外交，便利中
外人員往來，為外資外貿創造市場化、法治化、國際化一流營商環境。主動對接國際高標準經貿
規則，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。擴大自主開放，擴大對最不發達國家單邊開放。
推動金融高水平開放，穩慎紮實推進人民幣國際化。
　　此外，要全面貫徹總體國家安全觀，為現代化建設提供堅強安全保障；堅決維護國家統一和
領土完整，反對外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏、人權等問題干涉中國內政、攻擊抹黑中
國形象。

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