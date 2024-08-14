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AH股新聞

14/08/2024 09:23

《中國要聞》星巴克中國回應換帥：總部的人事調整不涉及中國市場

　　《經濟通通訊社１４日專訊》星巴克宣布易帥，現任行政總裁納思瀚（Ｌａｘｍａｎ　
Ｎａｒａｓｉｍｈａｎ）即時卸下ＣＥＯ及董事職務，快餐品牌Ｃｈｉｐｏｔｌｅ　
Ｍｅｘｉｃａｎ　Ｇｒｉｌｌ的行政總裁尼科爾（Ｂｒｉａｎ　Ｎｉｃｃｏｌ）接任，今年９月
９日開始擔任新職務。星巴克首席財務官Ｒａｃｈｅｌ　Ｒｕｇｇｅｒｉ將擔任臨時首席執行官
直至該任命生效。
　　針對新的人事變動，星巴克中國有關人士表示，總部的人事調整不涉及中國市場。「我們對
中國市場的信心和承諾一如既往，並將繼續專注於中國業務的長期發展」。
　　尼科爾目前是快餐品牌Ｃｈｉｐｏｔｌｅ　Ｍｅｘｉｃａｎ　Ｇｒｉｌｌ的行政總裁，
Ｃｈｉｐｏｔｌｅ成立於１９９３年，定位於墨西哥休閒快餐。ＷＩＮＤ數據顯示，在同業比較
中，Ｃｈｉｐｏｔｌｅ的市值僅次於麥當勞和星巴克。
　　尼科爾自２０１８年３月起擔任Ｃｈｉｐｏｔｌｅ行政總裁，其任內該公司股價升超過７倍
。該公司近期公布的次季業績強勁，收入按年增長１８﹒２％，同店銷售增長１１﹒１％。相比
下，星巴克在截至６月底的第三財季，全球可比銷售額減少３％，是連續第二季可比銷售倒退。
（ｅｗ）

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