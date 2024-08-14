《中國要聞》星巴克中國回應換帥：總部的人事調整不涉及中國市場

《經濟通通訊社１４日專訊》星巴克宣布易帥，現任行政總裁納思瀚（Ｌａｘｍａｎ

Ｎａｒａｓｉｍｈａｎ）即時卸下ＣＥＯ及董事職務，快餐品牌Ｃｈｉｐｏｔｌｅ

Ｍｅｘｉｃａｎ Ｇｒｉｌｌ的行政總裁尼科爾（Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ）接任，今年９月

９日開始擔任新職務。星巴克首席財務官Ｒａｃｈｅｌ Ｒｕｇｇｅｒｉ將擔任臨時首席執行官

直至該任命生效。

針對新的人事變動，星巴克中國有關人士表示，總部的人事調整不涉及中國市場。「我們對

中國市場的信心和承諾一如既往，並將繼續專注於中國業務的長期發展」。

尼科爾目前是快餐品牌Ｃｈｉｐｏｔｌｅ Ｍｅｘｉｃａｎ Ｇｒｉｌｌ的行政總裁，

Ｃｈｉｐｏｔｌｅ成立於１９９３年，定位於墨西哥休閒快餐。ＷＩＮＤ數據顯示，在同業比較

中，Ｃｈｉｐｏｔｌｅ的市值僅次於麥當勞和星巴克。

尼科爾自２０１８年３月起擔任Ｃｈｉｐｏｔｌｅ行政總裁，其任內該公司股價升超過７倍

。該公司近期公布的次季業績強勁，收入按年增長１８﹒２％，同店銷售增長１１﹒１％。相比

下，星巴克在截至６月底的第三財季，全球可比銷售額減少３％，是連續第二季可比銷售倒退。

（ｅｗ）

