《基金觀點》施羅德：中國股市或仍在底部震盪，可關注結構性機會

《環富通基金頻道１４日專訊》施羅德基金管理（中國）副總經理安昀指，從短期來看，受

近期金融市場反彈後回落的預期、經濟數據疲弱以及預期特朗普勝出美國大選的交易增強等多重

因素影響，股票市場可能仍將在底部震盪。但從中期來看，金融市場仍存有結構性機會。



＊估值和企業盈利預期處低位，經濟結構調整已見成效＊



首先，目前股市估值和企業盈利預期處於相對低位，仍有上升空間。其次，近幾年中國經濟

結構調整已經看到一些成效，例如高科技業的投資較強且穩定，又例如國內企業在全球爭取份額

的趨勢亦愈來愈顯著。就出海或長期主題而言，從歷史的角度來看，貿易摩擦只改變經濟指標走

勢的速度或增長率，但似乎不會改變方向。歸根到底，還是因為中國企業的營運成本和綜合競爭

力較強。最後，資本市場的微觀正面政策在累積，如分紅、退市和停轉融等。



＊關注收息股及潛在反彈行業，亦可吼ＡＩ及出海類企業＊



施羅德看好的方向包括收息股、被低估的白馬股、周期反轉類和增長類企業等幾大類資產。

首先，收息類股票依然可以關注。儘管略顯擁擠，但２０２３年企業財務報表顯示，企業派息率

普遍明顯上升，所以儘管過去兩年出現明顯的超額收益，但是收息類股票整體股息率並未明顯攤

薄。

其次，處於底部且有可能反轉的行業增加，如半導體、新能源、自動化、工程機械、水泥、

非銀行金融業等，會密切跟蹤這些行業，以捕捉投資機會。

第三，人工智能（ＡＩ）創新帶動的新一輪資訊科技投資是值得長期關注的主題，其技術發

展日新月異，加上隨著運算能力增強，有可能出現躍遷式發展，相關領域的中國企業值得被繼續

關注。

最後，出海類企業還是值得繼續關注。重點關注電網設備、新能源、客運車輛和電商物流等

行業。（ｗａ）

