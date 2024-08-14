《神州頭條》財經報章頭版摘要：７月金融數據持續「擠水分」

《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



７月社融規模穩增，有效融資需求料回升

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８月１３日，中國人民銀行發布最新金融數據。數據顯示，７月末，社會融資規模存量為

３９５﹒７２萬億元人民幣，同比增長８﹒２％。專家表示，從數據情況看，社融規模平穩增長

。隨著經濟逐步恢復良性循環，有效融資需求料回升。經濟政策著力點將更多轉向惠民生、促消

費，以提振消費為重點擴大內需，隨著消費恢復，經濟循環會更加順暢，也將創造出新的有效融

資需求。



央行新增千億元，支農支小再貸款額度

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人民銀行為做好金融支持防汛抗洪救災及災後重建工作，中國人民銀行決定新增重慶、福建等

１２省（區、市）支農支小再貸款額度１０００億元人民幣。



資本市場防假打假新格局加快形成

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從近期相關部門發布的財務造假案例看，從嚴打擊資本市場財務造假，維護良好市場生態的政策

合力正在不斷強化。業內人士認為，財務造假是資本市場的痼疾，相關部門通過精準打擊關鍵少

數，構建綜合懲防長效機制等舉措，強力破除財務造假生態圈。資本市場防假打假的懲防新格局

有望加快形成。





《上海證券報》



打開城鄉融合發展新空間

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城鄉融合發展是中國式現代化的必然要求。連日來，《新華社》記者調研發現，從東部到西部，

從城市到鄉村，各地各部門探索創新，積極行動，全面貫徹落實決定精神，抓緊完善體制機制，

深入推進城鄉融合發展。



市場人士：債市短期博弈行為減少，市場供求有望趨於均衡

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今年以來，我國長期國債收益率持續下行，中國人民銀行已多次提示債券市場風險。市場人士表

示，近期政府債券發行明顯加快，市場上的短期博弈行為正在減少，表明債券市場供求有望進一

步趨於均衡，金融管理部門輪番提示風險起到了效果。



抓住經濟體制改革「牛鼻子」，完善市場經濟基礎制度

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，完善市場經濟基礎制度

。專家表示，保護各種所有制產權、優化新業態新領域市場准入、完善企業破產機制等至關重要

，通過健全制度、深化改革將有助於創造更加公平、更有活力的市場環境。





《證券時報》



７月金融數據持續「擠水分」，直接融資加快發展

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７月份，金融數據「擠水分」效應持續顯現。在有效信貸需求偏弱的情況下，綜合反映實體經濟

通過各種渠道獲得融資支持的社會融資規模指標增速保持平穩，展現出了一定的韌性，也反映出

直接融資正加快發展。



旺季提前工價上漲，「鏈主」比亞迪富士康鄭州招聘火爆

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以往，伴隨ｉＰｈｏｎｅ出貨高峰期來臨，鄭州富士康每年８月至１２月迎來產業旺季。今年７

月伊始，這裏便傳出旺季提前，工價暴漲的消息，不斷吸引求職者前來應聘。進入８月份，鄭州

比亞迪也宣布啟動年內第二次大規模招聘，單月直聘規模達到４０００人，崗位薪資最高可達

９０００元人民幣╱月。



債市投資「退燒降溫」，預期管理是重中之重

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近期，債市波動明顯加大，繼監管部門下場提示風險後，市場機構也紛紛出手，為火熱的債券市

場「退燒降溫」。多家基金公司已不再主動進行債券基金的持續營銷宣傳工作，甚至主動通過官

微、代銷平台等渠道向投資者提示短期風險，降低客戶的收益預期。（ｒｙ）

