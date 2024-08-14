《鍾之日記》還錢多於借，市場很揪心

《鍾之日記》８月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



儘管美股受惠降息預期走高，港股投資熱情仍慘淡，全日大市成交進一步縮減至不足７００

億元，恒指連續第四個交易日於１７１００徘徊，午後曾挫１１８點，低見１７０５５點，尾盤

跌幅收窄，全日收報１７１１３，跌６０點或跌０﹒４％，主板成交約６８０億元。



＊新增貸款１５年新低，滬深成交續低迷＊



受內地金融數據拖累，滬深股市今早小幅低開，半日多個工業板塊已跌超１％，午後跌幅更

擴大，全日超過３５００隻個股下跌。滬綜指全日收跌０﹒６％，報２８５０﹒６５點，深成指

更跌１﹒１７％，創業板指挫１﹒４２％，深市兩指數都在全日最低位收市，齊齊刷新２月６日

以來新低。

成交低迷持續，兩市全日成交只有４７７５億元人民幣，較昨日的超低水平僅回升２億元人

民幣，維持在最近四年半以來低位。

根據人民銀行測算，７月新增人民幣貸款約２６００億元人民幣，遠低於預期的４５００億

元人民幣，創２００９年１０月以來新低。《彭博》還根據人行數據，得出７月對實體經濟發放

的人民幣貸款按月萎縮約７６７億元，是２００５年７月以來的首次萎縮，這意味著家庭和企業

忙於償付債務，「還錢的比借錢的多」，引發外界對中國「資產負債表衰退」的憂慮。



＊中期業績勝預期，中生製藥揚２％＊



中國生物製藥（０１１７７）發布中期業績，截至今年６月３０日止，中期純利３０﹒１７

億元人民幣，按年升１﹒４倍；期內收入１５８﹒７４億元人民幣，升１１﹒１％。每股基本盈

利１６﹒３９分人民幣；派發中期息３仙，按年增加５０％。

中生製藥稱上半年共有４款創新產品獲國家藥監局批准上市，其中３款為國家１類創新藥。

集團還有１１個仿製藥獲批，新產品成為驅動收入增長的重要動力。管理層表示，集團已步入創

新成果的密集收穫期，預計到２０２６年已上市創新產品的數量將達２５個。

瑞銀發表報告指出，中生製藥業績勝預期，該行將其２０２４至２０２６年每股盈利預測上

調１％、４％及４％，另將其今年毛利率預測上調１個百分點，並維持對中生製藥「買入」評級

。建銀國際將中生製藥今年收入預測上調１４﹒８％，目標價由４﹒１元上調至４﹒４元，維持

「跑贏大市」評級。

中生製藥今日高開，盤中股價創近三個月高，收升２﹒４％。

不過其他醫藥股普遍回吐：藥明生物（０２２６９）跌４﹒３％，藥明康德（０２３５９）

跌４％，翰森製藥（０３６９２）跌３﹒７％，康方生物（０９９２６）跌２﹒５％，信達生物

（０１８０１）跌２﹒３％。



＊萬洲業績佳豪增派息，股價領漲藍籌＊



中國最大肉企萬洲國際（００２８８）公布，今年上半年公允價值調整前純利６﹒９４億美

元，按年升８１﹒２％；每股基本盈利５﹒４１美仙，派發中期息０﹒１港元，按年升１倍。期

內生物公允價值調整後純利７﹒８４億美元，按年升８６﹒７％；收入１２２﹒９３億美元，跌

６﹒３％。

業績帶動萬洲國際全日股價漲８﹒４％，報５﹒６９元，是表現最佳藍籌。

萬洲國際執行董事兼行政總裁郭麗軍在電話業績會議上表示，由於踏入下半年銷售旺季，料

肉製品銷量靠穩；中、美及歐洲３個區域的經營利潤皆增長。至於上半年銷量按年跌６％，內地

銷量更跌近一成，郭麗軍解釋指，期內肉製品受制於內地消費疲弱等因素，但受惠於內部成本控

制，經營利潤仍有所增長。

摩根大通發表研究報告指，萬洲國際業績增長大致符合市場預期，預計下半年中國業務營運

利潤將錄按年增長，而美國營運利潤將持續復甦，全年銷售額及經調整盈利將分別按年跌１％及

升５５％，認為其７倍的２０２５年市盈率預測和７％的股息率具有吸引力，上調目標價３％，

由６﹒６元至６﹒８元，予「增持」評級。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

