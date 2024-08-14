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AH股新聞

14/08/2024 10:01

《Ａ股焦點》工業富聯升近半成，上半年盈利增超２２％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》鴻海旗下大陸上市公司工業富聯（滬：６０１１３８）上半年
營收２６６０﹒９億（人民幣．下同），同比增長２８﹒６９％，歸母淨利潤８７﹒４億，同比
增長２２﹒０４％。工業富聯現價升４﹒７％，報２１﹒７５元。
　　工業富聯表示，２０２４年上半年雲計算收入同比增長６０％，其中雲服務商收入佔比
４７％，較去年同期提升５個百分點；ＡＩ服務器佔整體服務器營收比重提升至４３％，收入同
比增長超２３０％。２０２４年第二季度單季，公司雲計算收入佔總體收入達５５％，雲計算收
入同比增長超７０％，環比增長超３０％；ＡＩ服務器收入同比增長超２７０％，環比增長超
６０％，佔整體服務器營收比重提升為４６％，佔比持續逐季提升；２０２４年上半年，通用服
務器收入亦同比增長１６％，復蘇力道強勁。
　　工業富聯表示，報告期內，通信及移動網絡設備業務收入實現穩步提升。其中，受益於數據
中心ＡＩ化及網絡升級迭代，該業務板塊上半年實現同比高單位數增長，第二季度單季同比增長
高達２０％，ＡＩ服務器相關的４００Ｇ、８００Ｇ高速交換機營收同比增長７０％。
　　另外，據《華爾街日報》引述消息人士報道，華為正克服美國限制，接近推出新款人工智能
（ＡＩ）晶片昇騰９１０Ｃ，號稱性能媲美英偉達去年推出的ＡＩ晶片Ｈ１００，挑戰英偉達在
內地市場的地位。（ｅｙ）

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